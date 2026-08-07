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Hidrologii anunță o ușoară creștere a debitului Dunării, dar fluviul rămâne la niveluri critice

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 16:11

Deși Dunărea intră în țară cu un debit constant de 1.400 m³/s, prognoza INHGA indică o tendință de creștere din a doua parte a săptămânii viitoare.

Debitul Dunării la intrarea în România se menține scăzut, înregistrând doar 1.400 m³/s, valoare aflată mult sub media obișnuită a lunii august, de 3.900 m³/s. Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), o tendință de creștere este așteptată abia de la jumătatea săptămânii viitoare.

Evoluția fluvială rămâne totuși incertă în anumite sectoare. La Cernavodă, prognoza are un caracter orientativ, întrucât lucrările derulate la confluența cu Brațul Bala ar putea diminua semnificativ scăderea nivelului apei.

În ceea ce privește râurile din țară, debitele vor rămâne în general stabile. Excepție fac cursurile mici de apă din regiunile montane, de deal, precum și din centrul și sudul României, unde se așteaptă creșteri temporare de nivel din cauza ploilor anunțate și a propagării viiturilor.

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