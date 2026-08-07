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Mediu· 1 min citire
Hidrologii anunță o ușoară creștere a debitului Dunării, dar fluviul rămâne la niveluri critice
Foto/Arhivă
Deși Dunărea intră în țară cu un debit constant de 1.400 m³/s, prognoza INHGA indică o tendință de creștere din a doua parte a săptămânii viitoare.
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