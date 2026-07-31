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Social· 1 min citire
Bulgaria scumpește vinietele auto de la 1 august. Lovitură majoră pentru turiștii români, în plin sezon estival
Podul Giurgiu-Vidin
Bulgaria majorează prețul vinietelor cu 30% începând cu 1 august, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, citat de agenția națională BTA. Autoritățile de la Sofia justifică scumpirea prin necesitatea finanțării reparațiilor pe cei peste 7.000 de kilometri de drumuri aflați în stare proastă.
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