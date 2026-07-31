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Bulgaria scumpește vinietele auto de la 1 august. Lovitură majoră pentru turiștii români, în plin sezon estival

Podul Giurgiu-Vidin

Podul Giurgiu-Vidin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:19

Bulgaria majorează prețul vinietelor cu 30% începând cu 1 august, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, citat de agenția națională BTA. Autoritățile de la Sofia justifică scumpirea prin necesitatea finanțării reparațiilor pe cei peste 7.000 de kilometri de drumuri aflați în stare proastă.

Postul Eurocom TV confirmă că noile tarife vor fi aplicate tuturor categoriilor de vehicule, inclusiv autoturismelor.

Decizia are impact direct asupra turiștilor români, care în această perioadă tranzitează masiv Bulgaria spre Grecia sau își petrec concediile pe litoralul bulgăresc.

Guvernul bulgar a aprobat deja proiectul de hotărâre, iar autoritățile au început informarea șoferilor prin canalele oficiale. Noile prețuri vor fi vizibile în sistemul electronic de taxare, iar controalele pe șosele vor fi intensificate în primele săptămâni de la introducerea tarifelor majorate.

Statul bulgar estimează venituri suplimentare de peste 54 de milioane de euro anual după majorarea tarifelor, într-un moment în care traficul rutier internațional este la vârf.

Pentru români, scumpirea vine chiar în mijlocul sezonului de vacanțe, când tranzitul prin Bulgaria este la cote maxime. Autoritățile recomandă achiziția vinietei înainte de intrarea în țară și verificarea atentă a valabilității, pentru a evita amenzile ridicate aplicate de poliția rutieră bulgară.

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