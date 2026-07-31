Tehnica hackerilor care te păcălește să îți infectezi singur calculatorul sau telefonul. Avertismentul DNSC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:25

Atacatorii online apelează, tot mai des, la ClickFix - o tehnică prin care utilizatorii sunt convinși să ruleze comenzi malițioase pentru dispozitivele lor, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, vineri, pe pagina de socializare a instituției.

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