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Social· 2 min citire
Tehnica hackerilor care te păcălește să îți infectezi singur calculatorul sau telefonul. Avertismentul DNSC
Tehnica hackerilor care te păcălește să îți infectezi singur calculatorul sau telefonul
Atacatorii online apelează, tot mai des, la ClickFix - o tehnică prin care utilizatorii sunt convinși să ruleze comenzi malițioase pentru dispozitivele lor, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, vineri, pe pagina de socializare a instituției.
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