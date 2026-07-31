Se prelungește calvarul de pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație rămân în vigoare

Publicat 31 iul. 2026, 16:22 Sursă Agerpres

Restricțiile de circulație pe sectorul din DN 7 cuprins între Călimănești și Câineni au fost prelungite până la sfârșitul lunii august, pentru ca cei de la drumurile naționale să poată continua lucrările de consolidare a versanților, a informat Poliția Rutieră Vâlcea, care recomandă șoferilor să aleagă ca alternative la Valea Oltului doar rutele anunțate oficial.

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