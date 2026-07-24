Scandal reaprins în jurul statuii lui Adrian Păunescu. IICCMER cere din nou îndepărtarea monumentului din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 16:48

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) solicită din nou autorităților retragerea monumentului dedicat lui Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei. Instituția anunță că reia demersul început în urmă cu mai bine de un deceniu, când s-a opus inaugurării statuii.

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