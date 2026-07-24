Scandal reaprins în jurul statuii lui Adrian Păunescu. IICCMER cere din nou îndepărtarea monumentului din București

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) solicită din nou autorităților retragerea monumentului dedicat lui Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei. Instituția anunță că reia demersul început în urmă cu mai bine de un deceniu, când s-a opus inaugurării statuii.
IICCMER reia solicitarea formulată încă din 2012
Într-un comunicat transmis vineri, Institutul arată că monumentul nu ar trebui să rămână în spațiul public, având în vedere rolul pe care Adrian Păunescu l-a avut în perioada regimului comunist.
„Omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”.
Instituția precizează că solicitarea nu pune sub semnul întrebării opera literară a poetului, ci privește exclusiv oportunitatea existenței unui monument dedicat acestuia.
„IICCMER subliniază că acest demers nu pune în discuție valoarea operei literare a lui Adrian Păunescu, ci semnificația pe care menținerea unui monument o conferă unei personalități”.
Rolul avut în perioada comunistă, invocat de Institut
Reprezentanții Institutului susțin că un monument reprezintă o formă de recunoaștere oficială și că o asemenea decizie trebuie analizată prin raportare la întreaga activitate publică și biografie a persoanei omagiate.
În argumentația sa, IICCMER amintește că Adrian Păunescu a condus revista „Flacăra” și a fondat Cenaclul Flacăra, manifestare culturală organizată în cadrul instituțional al regimului comunist.
Potrivit instituției, Cenaclul Flacăra a avut un rol în promovarea ideologiei oficiale și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.
Avertisment privind nostalgia față de comunism
Institutul consideră că păstrarea monumentului în spațiul public transmite un mesaj problematic în raport cu asumarea trecutului comunist.
„Menținerea acestui monument în spațiul public evidențiază dificultățile pe care societatea românească le întâmpină încă în asumarea critică a trecutului comunist și subliniază nevoia consolidării cunoașterii istoriei recente. În acest context, astfel de forme de omagiere pot contribui la perpetuarea unor percepții nostalgice asupra regimului comunist, prin estomparea rolului pe care anumite personalități l-au avut în mecanismele de propagandă ale dictaturii.”
IICCMER arată că a avertizat în repetate rânduri asupra fenomenului nostalgiei față de perioada comunistă și asupra factorilor care contribuie la menținerea acestuia.
„IICCMER a atras în repetate rânduri atenția asupra fenomenului nostalgiei față de comunism și asupra factorilor care îl alimentează. Rezultatele cercetărilor realizate de Institut, inclusiv cele evidențiate în Barometrul nostalgiei comuniste, arată importanța cunoașterii istoriei recente și a dezvoltării unei memorii publice întemeiate pe cercetare istorică și pe respectul față de victimele regimului comunist”, a subliniat instituția.