Șefii Armatei Române au oferit filmul complet al doborârii dronei: Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed – VIDEO

Publicat 24 iul. 2026, 14:40 Actualizat 24 iul. 2026, 15:06

Șefii Armatei române au prezentat, într‑o conferință de presă, filmul complet al doborârii unei drone deasupra județului Buzău. Potrivit acestora, atât piloții români, cât și cei italieni au tras asupra țintei, însă drona a fost doborâtă de pilotul unui F‑16 românesc. De asemenea, potrivit recunoașterii vizuale, se pare că ar fi fost un dispozitiv de tip Shahed.

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