Șefii Armatei Române au oferit filmul complet al doborârii dronei: Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed – VIDEO

Șefii Armatei române au prezentat, într‑o conferință de presă, filmul complet al doborârii unei drone deasupra județului Buzău. Potrivit acestora, atât piloții români, cât și cei italieni au tras asupra țintei, însă drona a fost doborâtă de pilotul unui F‑16 românesc. De asemenea, potrivit recunoașterii vizuale, se pare că ar fi fost un dispozitiv de tip Shahed.
Principalele declarații ale generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei Române și ale generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
„Armata și‑a făcut datoria ca de obicei. Rezultatul a fost rodul cooperării aeriene între români și italieni. Ținta a fost descoperită și monitorizată permanent. Drona a fost identificată de un pilot român”, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
Oficialii militari au mai precizat că ținta aeriană a fost descoperită în afara teritoriului național și urmărită permanent pe teritoriul României, iar decizia de angajare a fost luată la momentul oportun.
Proveniența dronei, încă necunoscută
Oficialii MApN au subliniat că, în acest moment, nu există date certe privind originea dronei doborâte. Investigațiile sunt în desfășurare, iar analiza tehnică urmează să ofere concluzii clare despre proveniență și tipul dispozitivului.
Zona de manifestare a dronei este diferită față de incidentele anterioare”
Reprezentanții ministerului au precizat că traiectoria și aria în care a evoluat drona nu se suprapun peste zonele în care au fost semnalate incidente similare în trecut. Acest element ridică semne de întrebare suplimentare pentru anchetatori.
Vizual, piloții au raportat o amenințare de tip Shahed
Întrebați dacă există indicii vizuale privind o posibilă origine rusească sau prezența explozibilului, oficialii au transmis că piloții au identificat vizual caracteristici specifice unei drone de tip Shahed. Totuși, au avertizat că orice speculație privind încărcătura este prematură în lipsa unor dovezi tehnice.
Traiectoria a fost liniară de la intrarea în țară până la angajare
Potrivit MApN, drona a avut o traiectorie constantă, fără manevre complexe, de la momentul pătrunderii în spațiul aerian național până la punctul în care a fost angajată de aeronavele militare.
La întrebarea privind utilizarea sistemelor Gepard sau a elicopterelor SOCAT, oficialii au confirmat că un IAR‑330 SOCAT a fost ridicat în aer pentru monitorizare. Alte detalii operaționale nu au fost comunicate public.
Echipe de căutare sunt pe teren pentru a identifica racheta trasă
În ceea ce privește racheta lansată de avioanele militare, MApN a precizat că echipe specializate se află la sol pentru a identifica locul exact al impactului. Raza maximă de combatere a fost de aproximativ 25 de kilometri.
Referitor la evenimentul petrecut azi‑noapte în Marea Neagră, oficialii au transmis că acesta reprezintă o situație separată, cu implicații proprii de securitate, și că autoritățile competente analizează în continuare circumstanțele.