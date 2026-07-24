Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Șeful statului Major al Apărării, după incidentul cu drona de la Buzău:”România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile”
FOTO: Arhivă
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis vineri că drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal.
Citește și
- 16:53Șeful Armatei Române, după avarierea navei Christina B: „Personal, cred că se vor mai întâmpla incidente”
- 16:48Scandal reaprins în jurul statuii lui Adrian Păunescu. IICCMER cere din nou îndepărtarea monumentului din București
- 16:21Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case
- 15:34Bilanțul incidentelor cu drone care au afectat România. Cazurile de la graniță devin tot mai frecvente
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News