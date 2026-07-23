Secetă extremă în vestul țării: râuri secate complet în Arad și minime istorice în Bihor

Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor lovesc crunt vestul României, unde bazinele hidrografice ale Crișurilor înregistrează un deficit sever.
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat joi secarea completă a două râuri din județul Arad și atingerea unor noi minime istorice în județul Bihor, situație care a impus deja restricții de apă pentru populație.
Râuri cu debit zero în Arad
Situația este deosebit de gravă în județul Arad, unde râurile Valea Mare și Timercea au secat complet în punctele de monitorizare hidrologică.
Alte cursuri de apă din regiune, precum Barcău, Borod, Valea Izvor, Cigher, Obârșa și Chișindia–Pătrăneasa, se află la un pas de secare, transportând cantități infime de apă.
Impactul caniculei se resimte puternic și pe râurile principale. Pe Crișul Repede, la nivelul municipiului Oradea, curge în prezent doar 11% din volumul normal pentru această perioadă, iar debitele pe Barcău și Crișul Negru au scăzut mult sub mediile obișnuite.
Recorduri negative de peste 60 de ani
Scăderea dramatică a debitelor a dus la înregistrarea unor noi minime istorice la patru stații hidrometrice din Bihor: Pocola, Luncasprie, Holod și Chiribiș. Seceta hidrologică actuală are un caracter excepțional, depășind recorduri negative vechi de peste șase decenii.
La stația Pocola a fost doborât minimul istoric din 1969, în timp ce la Chiribiș a căzut recordul negativ înregistrat tocmai în anul 1961.
Restricții de apă pe timpul nopții
Criza apei afectează direct și populația din județul Bihor, unde autoritățile au fost nevoite să raționalizeze consumul. În satul Meziad din comuna Remetea, dar și în orașul Săcueni, furnizarea apei potabile este oprită în fiecare noapte, între orele 23:00 și 07:00, respectiv 05:00.
Măsuri similare, cu furnizare după un program strict și la presiune redusă, se aplică și în localitățile din comuna Popești. Pásztor Sándor, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, a făcut un apel ferm către cetățeni și companii să evite risipa de apă, subliniind că măsurile vor fi adaptate permanent în funcție de evoluția secetei din teren.
Măsuri speciale pentru Centrala Cernavodă
Efectele lipsei de precipitații se resimt la nivel național, debitul Dunării la intrarea în țară menținându-se la un nivel foarte scăzut, de doar 1.700 metri cubi pe secundă.
Estimările hidrologilor arată o scădere până la 1.650 mc/s până pe 29 iulie. Pe sectorul Călărași – Cernavodă rămâne activă treapta a III-a de restricții, care limitează utilizarea apei pentru irigații. Pentru a asigura funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă, Apele Române și Hidroelectrica au decis suplimentarea cantităților de apă eliberate din baraje pe râurile Olt și Argeș.