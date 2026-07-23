Noi probe depuse în dosarul lui Viorel Pașca. „Ne-au acuzat pe nedrept”

Viorel Pașca și avocații săi contestă sechestrul de peste 6 milioane de euro pus de procurorii DIICOT pe conturile și bunurile familiei sale, în dosarul privind centrele de la Dumbrava.
Potrivit avocatului Răzvan Doseanu, decizia Tribunalului Bihor privind sechestrul instituit în cazul lui Viorel Pașca a fost amânată pentru vineri, 24 iulie, la ora 12:00. Avocatul a precizat că amânarea a fost determinată de faptul că procurorul DIICOT a depus noi probe la dosar, care trebuie analizate de apărare.
Avocatul cere ridicarea integrală a sechestrului
La intrarea în Tribunalul Bihor, avocatul Răzvan Doseanu a declarat joi că apărarea solicită ridicarea integrală a măsurii asigurătorii, considerând că aceasta nu este justificată. El a mai precizat că apărătorii așteaptă clarificări din partea DIICOT privind măsurile asigurătorii dispuse în dosar.
'În primul rând, sperăm să ne putem judeca. Dosarul a fost trimis de către DIICOT, însă trebuiau să mai răspundă la o adresă unde s-au cerut niște răspunsuri punctuale din partea judecătorului cu privire la măsurile asiguratorii și victimele care sunt reținute pentru instituirea acestor măsuri', a spus avocatul.
Ce solicită apărarea
Potrivit acestuia, apărarea cere ridicarea sechestrului atât asupra sumelor considerate de anchetatori drept prejudiciu, cât și asupra bunurilor asupra cărora s-a dispus măsura în vederea confiscării.
'Ne-am dorit să se ridice sechestrele în integralitate, atât în ceea ce privește sumele de bani reținute ca pretins prejudiciu sau sumele sechestrate în vederea confiscării, cât și cu privire la acea constituire de parte civilă din oficiu de către parchet, pentru 128 de persoane, cu câte 500 de euro daune morale pentru fiecare', a precizat Răzvan Doseanu.
Avocatul a mai arătat că, în opinia apărării, trebuie lămurită situația persoanelor considerate victime în dosar.
'Din informațiile noastre, dar repet, asta trebuie să clarifice DIICOT-ul, nu sunt persoane care sunt lipsite de capacitate de exercițiu sau cel puțin nu sunt astfel de informații la acest moment', a afirmat Doseanu.
Viorel Pașca susține că este nevinovat
Viorel Pașca, acuzat alături de soția și cei trei copii ai săi că ar fi gestionat o rețea de cămine ilegale în localitatea Dumbrava, a susținut că este nevinovat și că acuzațiile formulate de anchetatori nu au suport în probe.
'Aș dori din toată inima să se facă dreptate. Dacă suntem vinovați, să plătim, dar n-am făcut nimic din lucrurile de care suntem acuzați. Prin urmare, n-am nicio emoție în privința vinovăției mele', a declarat Pașca.
Acesta a reclamat și efectele blocării conturilor și bunurilor familiei.
'Situația este proastă și proastă a fost de la început, în sensul că nu suntem vinovați, ne-au acuzat pe nedrept. Sunt minciuni acolo, sunt lucruri care nu se pot și nu se vor proba niciodată pentru că n-au existat', a spus el.
Viorel Pașca a afirmat că sechestrul vizează inclusiv sume de bani despre care susține că nu au existat. 'E vorba de sechestru după bani care nici n-au existat, nici nu există. Sunt multe, multe lucruri de care suntem acuzați și nu există probe pentru așa ceva pentru că nu există. N-am făcut noi lucrurile de care suntem acuzați', a declarat acesta.
Familia spune că trăiește din donații
Întrebat cum se descurcă familia sa în condițiile în care bunurile sunt indisponibilizate, Pașca a spus că supraviețuiește cu ajutorul donațiilor. 'Din ce ne dă lumea. Lumea ne dă să mâncăm. Ne donează bani ca să putem plăti lucrurile fără de care nu putem trăi și asta e', a afirmat el.
Dosarul vizează activitatea unor centre de la Dumbrava, unde, potrivit anchetatorilor, persoane vulnerabile ar fi fost cazate timp de mai mulți ani fără autorizații oficiale și în condiții considerate improprii. Acuzațiile sunt contestate de familia Pașca.