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Social· 1 min citire
RO-Alert la Tulcea, Localnicii, sfătuiți să se adăpostească, există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian
Județul Tulcea este vizat frecvent de astfel de mesaje
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a unor atacuri în Ucraina, în apropierea granișei cu țara noastră.
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