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Social· 1 min citire
Aproximativ 1.750 de intervenții ale salvatorilor la nivel național, într-o zi. Bilanțul IGSU
FOTO: IGSU
Aproximativ 1.750 de situații de urgență au fost gestionate de salvatori, la nivel național, pe parcursul zilei de miercuri, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
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