Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:26

Vicențiu Iorgulescu vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS despre relația dintre jucătorii străini și cei români, dar și despre metodele inedite prin care ținea disciplina în echipă.

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