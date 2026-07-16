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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:26

Vicențiu Iorgulescu vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS despre relația dintre jucătorii străini și cei români, dar și despre metodele inedite prin care ținea disciplina în echipă.

„Aveam grijă tot timpul, știam mereu ce se întâmplă. Oriunde mergeam la restaurant, îi spuneam la ospătarului: când vezi pe jucătorii mei la restaurant și dacă beau, îmi trimiți poza, iar eu îți dau o sută de euro. După aceea, ospătarii îi așteaptau ca pe pâinea caldă!”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 17 iulie, de la ora 15:00.

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