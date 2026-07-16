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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus
Vicențiu Iorgulescu vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS despre relația dintre jucătorii străini și cei români, dar și despre metodele inedite prin care ținea disciplina în echipă.
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