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Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin? Dezvăluiri incendiare, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu
Publicat8 iul. 2026, 17:21
Actualizat8 iul. 2026, 17:22
SursăRealitatea PLUS
Tensiune la vârf și culisele care explodează în această seară! Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin, de fapt, de la Washington și cum se redesenează jocurile de putere pentru România?
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