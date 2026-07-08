Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin? Dezvăluiri incendiare, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

Publicat 8 iul. 2026, 17:21 Actualizat 8 iul. 2026, 17:22 Sursă Realitatea PLUS

Tensiune la vârf și culisele care explodează în această seară! Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin, de fapt, de la Washington și cum se redesenează jocurile de putere pentru România?

Distribuie articolul