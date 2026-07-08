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Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin? Dezvăluiri incendiare, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 17:21
Actualizat8 iul. 2026, 17:22
SursăRealitatea PLUS

Tensiune la vârf și culisele care explodează în această seară! Donald Trump și Nicușor Dan, față în față. Ce semnale vin, de fapt, de la Washington și cum se redesenează jocurile de putere pentru România?

Noile angajamente semnate în numele românilor, anchetă devastatoare despre cum a fost creată banca de armament - rolul jucat de Mircea Geoană.

Fumigenele lansate de oamenii lui Bolojan pe modelul creat de comuniști.

Sondajele pregătite pentru a păcăli oamenii, premierul demis vrea să rămână la putere până în 2028.

Ultimele mișcări au loc înainte de discuțiile cruciale pregătite de Nicușor Dan pentru desemnarea premierului și deblocarea crizei politice.

Dezvăluiri incendiare, imagini în premieră și întrebări fără menajamente, în această seară, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.

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