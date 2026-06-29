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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus – VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 12:17

Silvana Rîciu, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Într-un dialog sincer cu Mădălina Ignat, artista vorbește despre carieră, familie și momentele care i-au marcat parcursul, într-o ediție plină de emoție și dezvăluiri.

„Sunt o persoană credincioasă, care-L pune pe Dumnezeu înainte de toate, și așa mi-am educat copiii, în credință, încă de când s-au născut și ei au început să înțeleagă. Dar și ei au simțit lucruri legate de credință, nu au fost împinși sau obligați să facă ceva.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 3 iulie, de la ora 15:00.

 

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