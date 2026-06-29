Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 12:17

Silvana Rîciu, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Într-un dialog sincer cu Mădălina Ignat, artista vorbește despre carieră, familie și momentele care i-au marcat parcursul, într-o ediție plină de emoție și dezvăluiri.

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