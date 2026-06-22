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Circulație întreruptă la metrou între stațiile 1 Mai și Jiului. Ce s-a întâmplat

Metrou

Metrou

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:29

Circulația trenurilor de metrou este întreruptă luni după-amiază între stațiile 1 Mai și Jiului, după ce în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6 a apărut o problemă tehnică neprevăzută.

Metrorex a anunțat că perturbarea a început la ora 13:20 și că situația se află în curs de remediere.

„În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6, a apărut o situație tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere”, au transmis reprezentanții companiei.

Până la reluarea traficului normal, trenurile circulă astfel:

  • Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur–retur

  • Jiului – Străulești, tur–retur

Călătorii sunt informați în stații prin intermediul instalațiilor de sonorizare. Circulația urmează să fie reluată după finalizarea intervenției tehnice.

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