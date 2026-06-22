Circulație întreruptă la metrou între stațiile 1 Mai și Jiului. Ce s-a întâmplat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:29

Circulația trenurilor de metrou este întreruptă luni după-amiază între stațiile 1 Mai și Jiului, după ce în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6 a apărut o problemă tehnică neprevăzută.

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