Epidemie de Ebola în Congo: 1.003 cazuri confirmate, 254 de decese și mii de persoane căutate de autorități

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 11:51

Numărul cazurilor confirmate în focarul de Ebola din estul Congoului a ajuns la 1.003, dintre care 254 de decese, au anunțat oficialii într-un comunicat transmis duminică seara, potrivit AP. Epidemia este concentrată în provincia Ituri și a fost declarată pe 15 mai.

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