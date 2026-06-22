Epidemie de Ebola în Congo: 1.003 cazuri confirmate, 254 de decese și mii de persoane căutate de autorități

Numărul cazurilor confirmate în focarul de Ebola din estul Congoului a ajuns la 1.003, dintre care 254 de decese, au anunțat oficialii într-un comunicat transmis duminică seara, potrivit AP. Epidemia este concentrată în provincia Ituri și a fost declarată pe 15 mai.
Ministerul Sănătății din Congo a transmis că aproximativ 100 de persoane s-au recuperat până acum. În același timp, cel puțin 365 de pacienți sunt internați în spitale sau se află în izolare.
Focarul de Ebola din Congo, provocat de virusul Bundibugyo
Focarul de Ebola este cauzat de virusul rar Bundibugyo. Potrivit informațiilor transmise, acesta nu are vaccin sau tratament.
Epidemia a fost descrisă drept cea mai gravă din istorie în prima sa lună. Oficialii recunosc că numărul real al îmbolnăvirilor ar putea fi mai mare, deoarece există posibilitatea ca multe cazuri să nu fi fost încă identificate.
Autoritățile spun că vârful epidemiei nu a fost încă atins, ceea ce înseamnă că situația rămâne una foarte dificilă pentru echipele medicale și pentru comunitățile afectate.
Una dintre cele mai mari dificultăți pentru autoritățile locale este urmărirea persoanelor care au intrat în contact cu pacienți infectați. Ministerul Sănătății a anunțat că rata de acoperire este de doar 55%.
Pentru controlul epidemiei, autoritățile trebuie să identifice peste 35.000 de persoane care au intrat în contact cu oameni infectați până săptămâna trecută. Această etapă este esențială pentru limitarea transmiterii, dar devine greu de gestionat atunci când numărul cazurilor crește rapid.
Pacientul zero nu a fost încă identificat
Autoritățile nu au identificat încă pacientul zero al acestui focar. La mai bine de o lună de la începutul epidemiei, oficialii cred că boala continuă să se răspândească, iar amploarea reală a focarului nu este cunoscută.
„Dacă vrei să controlezi o epidemie, în special una de Ebola, trebuie să cunoști cazul index. Nu avem încredere în momentul în care a început această epidemie”, a declarat săptămâna trecută, pentru Associated Press, directorul general al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Africa, Dr. Jean Kaseya.
Declarația arată cât de complicată este intervenția autorităților, în condițiile în care nu se știe exact de unde a pornit focarul și câte persoane ar fi putut fi expuse înainte ca epidemia să fie declarată oficial.
Boala continuă să se răspândească în estul Congoului
La mai bine de o lună de la declararea epidemiei, oficialii cred că Ebola continuă să se răspândească în estul Congoului. Numărul mare de cazuri confirmate, decesele și dificultățile în urmărirea contactelor arată că focarul rămâne greu de controlat. Autoritățile încearcă să limiteze transmiterea prin internarea pacienților, izolarea cazurilor și identificarea persoanelor expuse. Cu toate acestea, faptul că pacientul zero nu a fost găsit și că vârful epidemiei nu a fost încă atins menține un nivel ridicat de îngrijorare.