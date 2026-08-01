Tot mai multe voci acuză: Bolojan se află în campanie prezidențială

Tot mai multe voci îl acuză pe Ilie Bolojan că își pregătește campania prezidențială! Alexandru Rogobete susține că premierul demis ar folosi bani publici direcționați către ONG-uri în acest sens. Acuzații în acest sens au fost făcute și de către Alina Gorghiu și Sorin Grindeanu. Realitatea PLUS l-a contactat pe Ilie Bolojan pentru un punct de vedere, însă, până la acest moment, nu a primit un răspuns.
Acuzațiile lui Alexandru Rogobete
„Acum câteva zile, Guvernul a aprobat jumătate de milion de euro către niște ONG-uri. Cu scandal și pe alea. Doamna Trăilă era expertă pe la împărțit banii acolo. Dacă vă uitați la titlurile proiectelor ONG-urilor care au câștigat banii ăștia de la Guvernul României, o să vedeți că toate au ca obiectiv în proiect să facă microtargetare. Măsoară satisfacția populației. Măsoară încrederea în diverse instituții. Fac microtargetare, de fapt, și probabil pregătesc campania lui Bolojan din 2030”, a spus fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobeete.
Ce spune Sorin Grindeanu
Rogobete nu este primul politician care îl acuză pe Bolojan că se folosește de poziția de premier pentru a-și croi drumul către președinție. Și Sorin Grindeanu a declarat că liberalul este în campanie pentru alegerile prezidențiale din 2030 și, de aceea, în acest moment, există un blocaj.
„Domnia sa se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că, de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”, a spus liderul PSD.
Dezvăluirile Alinei Gorghiu
Recent, și Alina Gorghiu, oponenta lui Bolojan, a scos în evidență faptul că premierul demis s-a întâlnit cu George Simion pe ascuns și nu a comunicat absolut nimic colegilor săi despre discuții.
„Ilie Bolojan a mințit PNL. N-a spus în interiorul partidului nici măcar o singură dată nimeni n-a știut de aceste întâlniri. Sigur că erau aceste rumori în spațiu public despre posibile întâlniri cu Peiu, cu George Simion. Dar în interiorul partidului, deși s-a pus pe masă această delimitare de George Simion și de AUR, pe care Ilie Bolojan a refuzat-o, în interiorul partidului domnia sa nu a comunicat nici măcar o secundă despre aceste întâlniri.”
Ilie Bolojan a respins în repetate rânduri orice speculație
Nu contează poziţia în care eşti, contează să faci ceea ce trebuie, iar dacă ocupi o poziţie, e bine să ţi-o exerciţi aşa cum este nevoie ca să obţii rezultate. Dacă aş fi dorit să fiu într-o poziţie, aş fi putut, probabil, să candidez când a fost oportunitate, dar consider că am făcut ceea ce a fost nevoie în contextul dat, am respectat înţelegerile şi cred că nu poziţia în care eşti este problema, ci acolo unde eşti să faci ceea ce trebuie”, a spus Bolojan.