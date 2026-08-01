Tot mai multe voci acuză: Bolojan se află în campanie prezidențială

Publicat 1 aug. 2026, 17:53 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai multe voci îl acuză pe Ilie Bolojan că își pregătește campania prezidențială! Alexandru Rogobete susține că premierul demis ar folosi bani publici direcționați către ONG-uri în acest sens. Acuzații în acest sens au fost făcute și de către Alina Gorghiu și Sorin Grindeanu. Realitatea PLUS l-a contactat pe Ilie Bolojan pentru un punct de vedere, însă, până la acest moment, nu a primit un răspuns.

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