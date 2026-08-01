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Politica· 2 min citire

Bolojan și Țoiu se laudă cu sprijinul energetic din Ucraina. Pentru Zelenski și înalții oficiali de la Kiev, subiectul nu există

Volodimir Zelenski si Ilie Bolojan

Volodimir Zelenski si Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 07:56
Actualizat1 aug. 2026, 07:59

România a intrat în stare de alertă energetică, iar premierul demis Ilie Bolojan a declarat public că a discutat cu oficiali de la Kiev pentru un posibil sprijin în alimentarea cu energie. La scurt timp, și ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis pe X că „vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil”, afirmând că a avut o convorbire telefonică cu omologul ucrainean Andrii Sîbiha pe tema sprijinului energetic. În schimb, după mai bine de 12 ore, reacția Kievului este inexistentă: niciun înalt oficial, nici măcar cei direct vizați, n-au avut reacții publice.

La scurt timp după anunțul lui Ilie Bolojan și ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis pe X că „vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil”, afirmând că a avut o convorbire telefonică cu omologul ucrainean Andrii Sîbiha pe tema sprijinului energetic.

Deși ministrul român l-a etichetat direct pe Sîbiha în postare, acesta nu a reacționat deloc, preferând să abordeze cu totul alte subiecte în comunicările sale oficiale.

Tăcerea este și mai vizibilă la nivelul cel mai înalt: președintele Volodimir Zelenski nu a menționat nimic despre un eventual sprijin acordat României. Ultimele sale mesaje publice sunt dedicate discuțiilor cu Emmanuel Macron și JD Vance, fără nicio referire la criza energetică de la București sau la solicitările venite din partea autorităților române.

Nici Ministerul Energiei de la Kiev nu a menționat până acum solicitarea României sau discuțiile anunțate de partea română. Aceeași tăcere se regăsește și pe profilul vicepremierului și ministrului de resort, Denys Șmîhal, oficialul cu care Ilie Bolojan spune că a discutat despre sprijin energetic.

Nici presa de la Kiev nu abordeaza subiectul.

Vineri, după ce a anunțat instituirea stării de alertă energetică în România, premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei posibilitatea ca România să primească sprijin în orele de vârf de consum din producția uneia dintre centralele nucleare ucrainene:

Ucraina (…) a fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Sunt proceduri standard (…). Acum este o formulă de reciprocitate, a explicat Bolojan.

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