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Politica· 2 min citire
Bolojan și Țoiu se laudă cu sprijinul energetic din Ucraina. Pentru Zelenski și înalții oficiali de la Kiev, subiectul nu există
Volodimir Zelenski si Ilie Bolojan
Publicat1 aug. 2026, 07:56
Actualizat1 aug. 2026, 07:59
România a intrat în stare de alertă energetică, iar premierul demis Ilie Bolojan a declarat public că a discutat cu oficiali de la Kiev pentru un posibil sprijin în alimentarea cu energie. La scurt timp, și ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis pe X că „vecinii se ajută reciproc atunci când este posibil”, afirmând că a avut o convorbire telefonică cu omologul ucrainean Andrii Sîbiha pe tema sprijinului energetic. În schimb, după mai bine de 12 ore, reacția Kievului este inexistentă: niciun înalt oficial, nici măcar cei direct vizați, n-au avut reacții publice.
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