Adrian Câciu dă de pământ cu Siegfried Mureșan: ”Este un mincinos! A tocat fonduri europene la Bruxelles”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:23

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat vineri un atac dur la adresa europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, pe care l-a acuzat că minte în privința fondurilor europene atrase de România.

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