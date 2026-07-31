Adrian Câciu dă de pământ cu Siegfried Mureșan: ”Este un mincinos! A tocat fonduri europene la Bruxelles”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat vineri un atac dur la adresa europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, pe care l-a acuzat că minte în privința fondurilor europene atrase de România.
Social-democratul a subliniat că, în timpul guvernelor conduse de Marcel Ciolacu, România a încasat aproximativ 15 miliarde de euro din fonduri europene și a prezentat o serie de cifre privind plățile din PNRR și politica de coeziune.
”Siegfried Mureșan este un mincinos!”
”Guvernele Ciolacu I (iunie 2023-decembrie 2024) și Ciolacu II (decembrie 2024-mai 2025) au încasat 4,14 miliarde euro din PNRR.
Prin cei doi miniștri de la fonduri, subsemnatul (iunie 2023-dec. 2024) și Marcel Boloș (dec. 2024-mai 2025).
Pentru conformitate, au fost încasate 2,76 mld eur din CP2, 286 milioane euro din Repower EU și 1,1 miliarde de euro din CP3.
Adică 32% din sumele încasate de România din 2021 până în prezent (care includ și prefinanțare și care este în risc din cauza lui Bolojan) au fost încasate de guvernele Ciolacu.
Dacă vorbim de coeziune, Guvernele Ciolacu I și II au încasat 10,7 miliarde euro din care:
6 miliarde euro pe exercițiul 2014-2020 unde s-a reușit o absorbție pe coeziune de 99,5%.
4,7 miliarde euro din exercițiul 2021-2027, lăsând o rată de absorbție de 15%.
Cu alte cuvinte, Guvernele Ciolacu I și II au adus în România aproximativ 15 miliarde euro din fonduri europene”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.
Fostul ministru al finanțelor l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că ”a tocat fonduri europene la Bruxelles în timpul ăsta (salarii, cazare, diurne, cabinet, privilegii)”.
Adrian Câciu, către Siegfried Mureșan:”Nu mai fi trompetă”
Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că datele sunt publice și pot fi verificate pe site-urile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și ale Comisiei Europene.
”Vreți să împărțim și pe miniștrii fondurilor europene din cele două guverne?
Câciu: 11,3 mld euro (CP2 plus Repower PNRR, 6 mld 2014-2020, 2,3 mld 2021-2027).
Boloș: 3,5 mld eur (2,4 mld 2021-2027, 1,1 mld CP3 PNRR).
Ia să ne spună Siegfried, cât ne-a costat el.
PS: Siegfried, nu vei fi!
Dacă nu ai aflat, îți spun eu!
Nu mai fi trompetă!
Datele sunt publice pe site MIPE, dar și pe site-ul Comisiei Europene! Valabile chiar și pentru mincinoși ca Siegfried!”, a conchis reprezentantul PSD.