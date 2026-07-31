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Politica· 1 min citire

Lia Olguța Vasilescu, atac direct la adresa lui Ilie Bolojan:”Sper că PSD va da următorul premier”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 08:56
Actualizat31 iul. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, că își dorește ca PSD să dea următorul premier al României. Edilul a criticat în termeni duri activitatea fostei coaliții de guvernare, pe care a catalogat-o drept „un dezastru”, susținând că avertismentele social-democraților au fost ignorate și că partidul nu mai avea motive să rămână la guvernare în vechea formulă.

”Acest guvern a fost un dezastru”

”Sper că PSD va da următorul premier. Acest guvern care a fost un dezastru, acest guvern în care noi nu am avut, din păcate, un cuvânt de spus. Noi am început din luna septembrie a anului trecut să atragem atenția în fiecare ședință de coaliție că România nu se îndreaptă într-o direcție bună, că se fac greșeli”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

”Ce rost mai avea să mai stăm în acest guvern?”

Primarul municipiului Craiova a subliniat că ”e fiecare dată domnul prim-ministru Bolojan spunea: Eu îmi asum!”

”Și mergea mai departe în Parlament cu proiecte de angajare a răspunderii Guvernului. Iar PSD-ul era obligat în Parlament să vină să depună amendamente la legile pe care le trecea acest guvern.Ce rost mai avea să mai stăm în acest guvern?”, a mai spus edilul social-democrat.

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