Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu, atac direct la adresa lui Ilie Bolojan:”Sper că PSD va da următorul premier”
Publicat31 iul. 2026, 08:56
Actualizat31 iul. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS
Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, că își dorește ca PSD să dea următorul premier al României. Edilul a criticat în termeni duri activitatea fostei coaliții de guvernare, pe care a catalogat-o drept „un dezastru”, susținând că avertismentele social-democraților au fost ignorate și că partidul nu mai avea motive să rămână la guvernare în vechea formulă.
Citește și
- 07:55Toni Neacșu, după ce Curtea de Apel a suspendat șase hotărâri de guvern:”Executivul condus de Bolojan și-a depășit atribuțiile”
- 23:51Petrișor Peiu (AUR): „Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”
- 23:24Lia Olguța Vasilescu: ”Ce se întâmplă în sănătate este o bătaie de joc. Se guvernează extraordinar de prost”
- 23:05 Lia Olguța Vasilescu pune tunurile pe Ilie Bolojan:”Dacă îl interesa criza fermierilor pleca din funcție”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News