Lia Olguța Vasilescu, atac direct la adresa lui Ilie Bolojan:”Sper că PSD va da următorul premier”

Publicat 31 iul. 2026, 08:56 Actualizat 31 iul. 2026, 08:57 Sursă Realitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, că își dorește ca PSD să dea următorul premier al României. Edilul a criticat în termeni duri activitatea fostei coaliții de guvernare, pe care a catalogat-o drept „un dezastru”, susținând că avertismentele social-democraților au fost ignorate și că partidul nu mai avea motive să rămână la guvernare în vechea formulă.

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