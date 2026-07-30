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Politica· 1 min citire
Acordul de împrumut SAFE, adoptat în plenul Senatului. România împrumută 16,68 miliarde de euro
FOTO: Arhivă
Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) încheiat între România și Uniunea Europeană, în valoare de 16,68 miliarde de euro. Proiectul, adoptat anterior de Camera Deputaților, merge acum la promulgare.
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