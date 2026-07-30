Acordul de împrumut SAFE, adoptat în plenul Senatului. România împrumută 16,68 miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 18:54

Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) încheiat între România și Uniunea Europeană, în valoare de 16,68 miliarde de euro. Proiectul, adoptat anterior de Camera Deputaților, merge acum la promulgare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre senatvotsafe