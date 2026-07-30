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Politica· 1 min citire

Acordul de împrumut SAFE, adoptat în plenul Senatului. România împrumută 16,68 miliarde de euro

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 18:54

Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) încheiat între România și Uniunea Europeană, în valoare de 16,68 miliarde de euro. Proiectul, adoptat anterior de Camera Deputaților, merge acum la promulgare.

Împrumutul SAFE, aprobat fără amendamente

Acordul semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026, a înregistrat la Senat 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și două abțineri.

Nici la Camera Deputaților, nici la Senat, nu au existat amendamente pe proiectul de lege.

Acordul SAFE a trecut de Parlament și merge la promulgare

„Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului se asigură de Ministerul Finanțelor conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale. (...) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană”, prevede propunerea legislativă.

Senatul a adoptat proiectul în calitate de for decizional și astfel merge la președintele României pentru promulgare.

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