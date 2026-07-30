Schimb dur de replici în sesiunea extraordinară a Senatului. Daniel Zamfir, către Bolojan: ”Sacrificaţi 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Fritz”

Scandal uriaș în Parlamentul României. În timp ce țara fierbe, iar protestele și grevele se extind în mai multe domenii, premierul demis este acuzat că sfidează românii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a izbucnit joi în plen și a declarat că „Bolojan e demis, expirat și are tupeu prea mare.”
”Trebuie să ai mult tupe să încerci să modifici nişte legi”
”Nu aş fi luat cuvântul dacă domnul Zamfir nu m-ar fi pomenit. Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înţelegem foarte bine, să încerci să modifici nişte legi într-un sens profund neconstituţional, ştiind că legea activează doar pentru viitor, şi să vii să învoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc.
Când nu ţi-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România şi le-a asumat în PNRR şi suntem în situaţia în care acum să le trecem pe ultima sută de metri şi să vii să invoci sume şi aşa mai departe, eu totdeauna răspund. (..) Când vii şi încerci nişte forţări care sunt în mod evident neconstituţionale, invocând interesul naţional, asta nu are nici o legătură nici cu ţara asta, nici cu normalitatea”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan de la tribuna Senatului.
”Sacrificaţi 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”
Liderul Senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a dat imediat replica, subliniind că Ilie Bolojan nu vrea să plece de la palatul victoria deoarece vrea să îl salveze pe Dominic Fritz.
”Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră aţi fost trimis acasă, dumneavoastră nu vreţi să plecaţi, dumneavoastră vreţi să rămâneţi, printre altele, iată, să îl salvaţi pe domnul Fritz. Vă rog, şi vă pronunţ numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis şi expirat. Vă rog să-mi spuneţi aici care este motivul pentru care sacrificaţi 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”, a spus Daniel Zamfir.
”Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru”
Liderul social-democrat a mai spus:”De ce trebuie să mai rămână domnul Fritz încă 2 ani, când există decizia Curţii? De ce trebuie să mai stea 2 ani? Că aveţi dumneavoastră o înţelegere? Nu ne interesează. Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru şi vă rog să vă asumaţi că, pentru salvarea lui Fritz, România pierde 770 de milioane”.
Mai mult, el i-a transmis premierului demis că nu se poate pronunţa în legătură cu constituţionalitatea unei legi.
”Lăsaţi alte instituţii să stabilească dacă e sau nu constituţional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră şi nici a nimănui. Avem instituţii pentru asta”, a transmis Zamfir.