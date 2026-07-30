Schimb dur de replici în sesiunea extraordinară a Senatului. Daniel Zamfir, către Bolojan: ”Sacrificaţi 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Fritz”

Publicat 30 iul. 2026, 18:06 Sursă Realitatea PLUS

Scandal uriaș în Parlamentul României. În timp ce țara fierbe, iar protestele și grevele se extind în mai multe domenii, premierul demis este acuzat că sfidează românii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a izbucnit joi în plen și a declarat că „Bolojan e demis, expirat și are tupeu prea mare.”

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