Tanczos Barna, după protestul oierilor: „Guvernul va decide rapid soarta șefului ANSVSA”

Vicepremierul interimar Tanczos Barna i-a primit joi, la Palatul Victoria, pe reprezentanții crescătorilor de ovine care au protestat în București și au cerut demiterea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Tanczos Barna, care asigură interimatul la Ministerul Agriculturii, a fost mandatat de prim-ministrul interimar Ilie Bolojan să poarte discuții cu delegația crescătorilor de ovine care au protestat joi în Capitală.
Tánczos Barna: Decizia privind conducerea ANSVSA, luată „în cel mai scurt timp”
Potrivit unui comunicat al Guvernului, fermierii au prezentat o listă de revendicări, axată în principal pe solicitarea schimbării președintelui ANSVSA. Aceștia au reclamat lipsa dialogului cu autoritatea și au cerut măsuri urgente pentru ieșirea din criză, precum și compensarea pierderilor provocate de blocarea exporturilor de ovine.
Vicepremierul i-a asigurat pe reprezentanții sectorului ovin că va transmite premierului Ilie Bolojan solicitările formulate, urmând ca acestea să fie analizate cu prioritate în vederea identificării unor soluții rapide.
Oierii au cerut demiterea președintelui ANSVSA
De asemenea, Tanczos Barna a precizat că a solicitat ANSVSA finalizarea planului de măsuri pentru construirea unui sistem riguros și credibil de trasabilitate și control al mișcării animalelor. Obiectivul este ca România să demonstreze că poate gestiona eficient aspectele referitoare la controlul bolilor.
„În cursul zilei de astăzi, am avut ocazia să mă consult cu domnul premier și posibilitatea de a-l informa de solicitările fermierilor cu care m-am întâlnit la Palatul Victoria. Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea, o nouă echipă de experți de la ANSVSA și din mediul academic va prezenta planul pentru ieșirea din criză”, a declarat Tanczos Barna.
Planul ar urma să fie discutat săptămâna viitoare cu Colegiul Medicilor Veterinari, reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene, înainte de a fi transmis oficial Comisiei.
„Îi asigur pe fermieri că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil”, a mai spus viceprim-ministrul.