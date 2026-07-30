Tanczos Barna, după protestul oierilor: „Guvernul va decide rapid soarta șefului ANSVSA”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:04

Vicepremierul interimar Tanczos Barna i-a primit joi, la Palatul Victoria, pe reprezentanții crescătorilor de ovine care au protestat în București și au cerut demiterea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

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