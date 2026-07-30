Senatul modifică legea ANI: sumele cash, eliminate din declaraţiile de avere. Amendament cu impact posibil asupra lui Dominic Fritz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:38

Senatul a adoptat joi, în comisii, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care modifică legislaţia privind integritatea publică şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Actul normativ, adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de for decizional.

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