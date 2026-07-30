Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Românii cer transparență în cheltuielile de înarmare. Majoritatea vrea competiție reală și industrie locală – SONDAJ
Oameni pe stradă (ilustrativ)
Publicat30 iul. 2026, 12:53
SursăRealitatea Plus
Un nou sondaj Avangarde arată că românii își doresc mai multă transparență și competiție în achizițiile militare, într-un moment în care programele de înarmare finanțate din fonduri europene sunt în centrul dezbaterii publice. Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că România ar trebui să cumpere echipamente militare prin licitații competitive, de la mai mulți furnizori, nu de la o singură companie mare.
Citește și
- 11:35Ilie Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în plină criză socială: „Ar fi iresponsabil să demisionez!”
- 10:44Lazarus, din mijlocul protestului fermierilor, atac dur la Ilie Bolojan: „Este preocupat cu dosarele, nu cu hrana românilor!”
- 10:37Dovada ipocriziei lui Bolojan. Cum se agață de George Simion pentru a rămâne în scaun
- 10:22Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că și-ar fi salvat funcția prin înțelegeri netransparente: „Pentru putere și bani”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News