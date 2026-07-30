Mihai Fifor, îl pune la zid pe Ilie Bolojan după voturile din Parlament: „Blocada toxică impusă României poate fi spartă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:00

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat joi că Parlamentul a reușit să depășească „blocada toxică” impusă de Ilie Bolojan și să adopte măsuri privind prețurile carburanților, achiziția locuințelor, sprijinul pentru profesori și angajările din sistemul sanitar. Social-democratul susține că voturile demonstrează că PSD nu este responsabil pentru criza actuală și îi acuză pe liberali și pe USR.

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