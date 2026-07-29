Primăria Sectorului 3 continuă montarea rampelor de acces la intrările blocurilor: peste 700 de adrese finalizate, câteva sute în așteptare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 20:19

Primăria Sectorului 3 continuă programul prin care montează rampe de acces și reface treptele de la intrările blocurilor, în sprijinul persoanelor cu mobilitate redusă, al părinților cu cărucioare și al tuturor locatarilor. Până în prezent, rampele au fost montate la peste 700 de adrese, iar programul continuă, în condițiile în care Primăria are în lucru încă sute de solicitări.

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