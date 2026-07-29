Nazare, avertisment înaintea evaluărilor Fitch, Moody’s și S&P: „Ratingul de țară rămâne prioritatea nr. 1”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice, înaintea evaluărilor pe care principalele agenții de rating le vor face asupra României. Oficialul susține că păstrarea ratingului de țară la nivel investițional reprezintă „prioritatea nr. 1”.
Nazare arată că România se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating, în condițiile în care Fitch urmează să anunțe decizia pe 31 iulie, Moody’s va publica evaluarea pe 7 august, iar următoarea analiză a Standard & Poor’s este programată pentru 2 octombrie.
România, sub evaluarea agențiilor de rating
„Toate cele trei mari agenții mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate este foarte redusă”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.
Ministrul Finanțelor a subliniat că agențiile de rating urmăresc coerența politicilor fiscal-bugetare, nu doar măsurile punctuale adoptate de autorități. Potrivit acestuia, acumularea unor decizii fără acoperire financiară poate avea efecte asupra costurilor de împrumut, investițiilor, creditării și nivelului de trai.
Peste 24 de amendamente, adoptate pentru intervenția pe piața carburanților
Nazare a invocat negocierile din Parlament privind intervenția temporară pe piața carburanților, unde, spune el, au fost analizate și adoptate peste 24 de amendamente. Acestea ar fi adaptat mecanismul la creșterea prețurilor și la riscurile privind lanțurile de aprovizionare.
De asemenea, ministrul a menționat soluțiile pentru prelungirea termenului de achiziție a locuințelor cu TVA de 9%, precum și deblocarea situației posturilor din sistemul de sănătate. El a insistat însă că orice măsură trebuie corelată cu impactul asupra bugetului pe termen lung.
„Resursele statului nu sunt nelimitate. Fiecare nouă facilitate, exceptare sau cheltuială permanentă trebuie analizată împreună cu sursa sa de finanțare și cu efectele asupra deficitului, datoriei și costurilor de împrumut”, a precizat Nazare.
Apel către Parlament: Fără cheltuieli suplimentare fără acoperire bugetară
Ministrul le cere liderilor politici și parlamentarilor să analizeze „cu maximă responsabilitate” fiecare amendament și inițiativă legislativă cu impact bugetar. El afirmă că România nu își poate permite inițiative care presupun cheltuieli suplimentare în sesiunile parlamentare extraordinare, fără identificarea unor surse clare de acoperire.
„Putem armoniza interese diferite și putem găsi soluții. Dar fiecare decizie trebuie să rămână în limitele pe care România și le poate permite”, a conchis Alexandru Nazare.