Nazare, avertisment înaintea evaluărilor Fitch, Moody’s și S&P: „Ratingul de țară rămâne prioritatea nr. 1”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 18:47

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice, înaintea evaluărilor pe care principalele agenții de rating le vor face asupra României. Oficialul susține că păstrarea ratingului de țară la nivel investițional reprezintă „prioritatea nr. 1”.

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