ANAF a descoperit un nou mecanism de fraudă fiscală. Prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei: cum a fost păgubit statul

Inspectorii Antifraudă au identificat un nou mecanism de fraudă fiscală care a produs un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei. În urma verificărilor, ANAF a descoperit transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei, obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei și deduceri nelegale de TVA, sesizând autoritățile de urmărire penală.
Potrivit unui comunicat remis de ANAF, investigațiile au vizat un grup de societăți afiliate, coordonate de același reprezentant legal, care au acordat împrumuturi intercompanie în valoare de peste 32 de milioane de lei, deși firmele înregistrau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul de stat.
Inspectorii fiscali susțin că, deși societățile dispuneau de lichiditățile necesare pentru plata obligațiilor fiscale, resursele financiare au fost direcționate către alte firme din grup, fără o justificare economică.
„ANAF extinde investigaţiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi depăşesc 32 de milioane de lei, iar obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă neachitate depăşesc 13 milioane de lei”, se arată înt comunicatul citat.
TVA dedus ilegal prin facturi și operațiuni fictive
În urma controalelor, ANAF a constatat că firmele au emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri și echipamente care nu au avut loc în realitate.
Potrivit inspectorilor, aceste documente nu reflectau operațiuni economice reale, însă au fost utilizate pentru deducerea nelegală a TVA, prejudiciul fiind estimat la peste 900.000 de lei.
Totodată, ancheta a scos la iveală existența unui circuit documentar fictiv, prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea societăților, sub denumirea de „bunuri consumabile”. Acest mecanism a fost folosit pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, generând un prejudiciu suplimentar de peste 1,2 milioane de lei.
Taxe salariale de peste 13 milioane de lei, declarate, dar neplătite
ANAF a mai constatat că societățile au declarat obligațiile fiscale aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, însă nu le-au achitat în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență.
Inspectorii precizează că neachitarea acestor obligații reprezenta un comportament sistematic, în timp ce resurse financiare importante circulau între firmele din grup.
Cazul reprezintă o continuare a investigațiilor începute în octombrie 2025, când ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, bazată pe rambursări ilegale de TVA și operațiuni fictive desfășurate printr-un grup de firme din domenii precum servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale.
În urma noilor constatări, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au sesizat autoritățile de urmărire penală competente.
ANAF anunță că verificările vor continua atât asupra altor societăți și persoane implicate în acest mecanism, cât și asupra activităților economice desfășurate de acestea în alte domenii, pentru identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor responsabile.
Potrivit instituției, combaterea transferurilor financiare realizate în detrimentul plății obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conținut economic și diminuarea artificială a taxelor datorate bugetului de stat rămân priorități în activitatea de control.