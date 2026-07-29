ANAF a descoperit un nou mecanism de fraudă fiscală. Prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei: cum a fost păgubit statul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:35

Inspectorii Antifraudă au identificat un nou mecanism de fraudă fiscală care a produs un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei. În urma verificărilor, ANAF a descoperit transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei, obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei și deduceri nelegale de TVA, sesizând autoritățile de urmărire penală.

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