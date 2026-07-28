Parteneriatul dintre Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy intră într-o nouă etapă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 20:33

Tinmar Energy si Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) anunță finalizarea procedurilor de licitație pentru cele patru parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat, acesta reprezentând un pas decisiv care deschide calea către semnarea contractelor de proiectare și execuție (EPC). Cu o capacitate instalată cumulată de aproximativ 395 MWp și o valoare de 243 milioane de euro, proiectele, localizate în județul Gorj, reprezintă una dintre cele mai importante investiții comune ale celor două companii în energie regenerabilă.

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