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Economie· 2 min citire
România a exportat cu 13% mai multă energie în primul trimestru din 2026
Energie
Publicat28 iul. 2026, 08:13
Actualizat28 iul. 2026, 12:13
România a început anul 2026 cu o evoluție favorabilă în sectorul energetic. Datele publicate de Transelectrica în Raportul aferent trimestrului I arată că țara a importat mai puțină energie electrică și a exportat mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Tendința indică o reducere a dependenței de importuri și o consolidare a rolului României pe piața regională de electricitate.
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