România a exportat cu 13% mai multă energie în primul trimestru din 2026

Publicat 28 iul. 2026, 08:13 Actualizat 28 iul. 2026, 12:13

România a început anul 2026 cu o evoluție favorabilă în sectorul energetic. Datele publicate de Transelectrica în Raportul aferent trimestrului I arată că țara a importat mai puțină energie electrică și a exportat mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Tendința indică o reducere a dependenței de importuri și o consolidare a rolului României pe piața regională de electricitate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre export energieimport energie