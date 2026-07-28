Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

România a exportat cu 13% mai multă energie în primul trimestru din 2026

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 08:13
Actualizat28 iul. 2026, 12:13

România a început anul 2026 cu o evoluție favorabilă în sectorul energetic. Datele publicate de Transelectrica în Raportul aferent trimestrului I arată că țara a importat mai puțină energie electrică și a exportat mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Tendința indică o reducere a dependenței de importuri și o consolidare a rolului României pe piața regională de electricitate.

Exporturile au crescut semnificativ

În perioada ianuarie–martie 2026, exporturile de energie electrică au ajuns la 2,78 TWh, față de 1,79 TWh în primele trei luni din 2025. Creșterea este de aproximativ 13%, potrivit datelor Transelectrica.

În același timp, importurile au scăzut la 2,99 TWh, de la 3,13 TWh, ceea ce reprezintă o reducere de circa 15%.

Creșteri puternice către Ungaria, Ucraina și Republica Moldova

Evoluția exporturilor nu a fost uniformă pe toate frontierele. România a înregistrat cele mai mari creșteri ale livrărilor de energie către:

  • Ungaria: +166%

  • Ucraina: peste +600%

  • Republica Moldova: peste +100%

Aceste creșteri au compensat scăderile înregistrate pe alte direcții și au contribuit decisiv la avansul exporturilor totale.

Scăderi către Bulgaria și Serbia

Pe relațiile cu statele din sudul și vestul țării, exporturile au avut o evoluție mai modestă:

  • Bulgaria: -47%

  • Serbia: -4%

Scăderea exporturilor către Bulgaria a fost cea mai accentuată dintre toate destinațiile analizate.

Importurile s-au redus pe mai multe direcții

Și fluxurile de import au avut o dinamică diferită de la o graniță la alta. România a importat mai multă energie din Bulgaria și Serbia, însă a redus importurile din Ungaria, Ucraina și Republica Moldova.

Un semnal pozitiv pentru piața energetică

Per ansamblu, datele din primul trimestru al anului 2026 sugerează o poziție mai echilibrată a României în schimburile regionale de energie electrică. Creșterea exporturilor și reducerea importurilor reprezintă un semnal pozitiv pentru securitatea energetică și pentru capacitatea sistemului energetic românesc de a participa activ la piața regională de electricitate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

export energieimport energie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe