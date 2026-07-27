Cu cât se ieftinește, de fapt, litrul de benzină și motorină, după decizia de azi a senatului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:45

Șoferii din România ar putea plăti mai puțin pentru benzină și motorină, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce un mecanism de reducere a accizei în funcție de evoluția prețurilor. Potrivit inițiatorilor, ieftinirea va fi de cel puțin 34 de bani pe litru, însă poate ajunge până la 85 de bani dacă prețurile continuă să crească.

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