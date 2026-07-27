Cu cât se ieftinește, de fapt, litrul de benzină și motorină, după decizia de azi a senatului

Șoferii din România ar putea plăti mai puțin pentru benzină și motorină, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce un mecanism de reducere a accizei în funcție de evoluția prețurilor. Potrivit inițiatorilor, ieftinirea va fi de cel puțin 34 de bani pe litru, însă poate ajunge până la 85 de bani dacă prețurile continuă să crească.
Proiectul prevede, totodată, limitarea exporturilor de motorină și plafonarea adaosului comercial practicat de operatorii din piață.
Cu cât se vor ieftini carburanții
Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a explicat că reducerea minimă va fi de 34 de bani pe litru, corespunzătoare unei scăderi cu 10% a accizei la nivelul actual al prețurilor.
Dacă prețurile la pompă vor continua să crească, mecanismul va reduce progresiv acciza.
Astfel, reducerile prevăzute sunt:
34 de bani pe litru, prin reducerea accizei cu 10%;
51 de bani pe litru, dacă prețul motorinei ajunge între 9,98 și 10,42 lei/litru;
68 de bani pe litru, pentru prețuri cuprinse între 10,42 și 10,85 lei/litru;
85 de bani pe litru, dacă prețul depășește 10,85 lei/litru.
Nivelul reducerii va fi stabilit în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu practicat la pompă.
Mecanismul va funcționa în perioada stării de criză
Potrivit lui Bogdan Ivan, măsurile sunt prevăzute pentru perioada în care este instituită starea de criză pe piața produselor petroliere, termenul actual fiind stabilit până la 31 octombrie 2026.
„Tocmai au trecut de comisiile parlamentare din Senat readoptarea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, cu o majoritate covârşitoare de voturi, prin care vom merge pe un mecanism nou, care va fi valabil timp de trei luni de zile şi care poate să fie prelungit cu încă trei luni de zile, de câte ori este cazul, dată fiind situaţia internaţională. Am căzut de acord asupra unui mecanism prin care vom scădea progresiv acciza la carburanţi, cuprins între 5% şi 25%, în funcţie de modul în care va creşte preţul cotaţiilor internaţionale, atât la petrolul brut, cât şi la tona de motorină”, a declarat fostul ministru al Energiei.
Exporturile de motorină și adaosul comercial vor fi limitate
Proiectul de lege mai prevede limitarea exporturilor de motorină către statele vecine și restricționarea adaosului comercial practicat de operatorii din piață, cu actualizarea acestuia în funcție de rata inflației.
„De asemenea, vorbim despre limitarea exporturilor de motorină în statele vecine ale României şi o limitare a adaosului comercial la operatorii din piaţă, cu actualizarea cotei de inflaţie, de aproximativ 10%.
Este un proiect care urmează să fie supus votului în Senatul României şi sper ca acest proiect să fie adoptat pentru ca el să intre în procedură de urgenţă şi la Camera Deputaţilor, iar până la finalul acestei sesiuni parlamentare extraordinare să avem instituită starea de criză în domeniul carburanţilor, care ar duce la o stabilizare a pieţei şi la o reducere a preţului final”, a afirmat Bogdan Ivan.
Măsurile vor putea fi activate doar în anumite condiții
Fostul ministru al Energiei a explicat că Guvernul va putea interveni numai dacă sunt îndeplinite criterii obiective, precum o creștere de cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă ori apariția unui risc real de întrerupere a aprovizionării cu carburanți.
În plus, contribuția aplicată veniturilor excepționale din sector va fi ajustată astfel încât să fie activată și atunci când cresc puternic cotațiile internaționale ale motorinei.
„În viitor, Guvernul va putea interveni rapid, însă doar pe baza unor criterii obiective: o creştere de cel puţin 20% a cotaţiilor internaţionale sau a preţurilor la pompă, respectiv apariţia unui risc real de întrerupere a aprovizionării pieţei cu carburanţi; limitarea adaosului comercial este indexată o singură dată cu rata inflaţiei şi va fi verificată ca medie pe întreaga perioadă de criză; contribuţia pe veniturile excepţionale devine mai eficientă. Situaţia din lunile precedente ne-a arătat că această contribuţie trebuie ajustată. Ea se va activa nu doar atunci când creşte preţul petrolului Brent, ci şi atunci când cotaţia internaţională a motorinei urcă puternic. Tocmai această creştere ne afectează cel mai mult, în condiţiile în care România este dependentă de importurile de motorină.”