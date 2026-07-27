Dunărea a ajuns la un nivel critic. Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:22

Compania Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie. Măsura este una preventivă și a fost luată pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă.

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