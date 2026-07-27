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Economie· 2 min citire

Dunărea a ajuns la un nivel critic. Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă

Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă

Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:22

Compania Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie. Măsura este una preventivă și a fost luată pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă.

Decizia vine în urma celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

De ce este oprit reactorul de la Cernavodă

Potrivit Nuclearelectrica, oprirea controlată a Unității 1 este prevăzută în procedurile aplicabile în situațiile de secetă severă și are scopul de a menține toate condițiile necesare funcționării în siguranță a centralei.

Compania precizează că monitorizează permanent evoluția nivelului Dunării și aplică măsurile necesare ori de câte ori parametrii se apropie de limitele admise de exploatare.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifică”, a transmis compania.

Măsura are rol preventiv

Reprezentanții Nuclearelectrica subliniază că oprirea reactorului este o măsură de prevenție, menită să protejeze securitatea nucleară și fiabilitatea instalațiilor.

Compania continuă să urmărească evoluția debitului Dunării pentru a asigura funcționarea centralei în condiții de maximă siguranță.

Nu există riscuri pentru populație sau mediu

Nuclearelectrica dă asigurări că menținerea Unității 1 în stare de oprire sigură nu afectează securitatea nucleară și nu reprezintă un pericol pentru angajați, populație sau mediul înconjurător.

Potrivit companiei, toate operațiunile se desfășoară în conformitate cu procedurile și standardele de securitate aplicabile centralei nucleare.

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