Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Dunărea a ajuns la un nivel critic. Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă
Nuclearelectrica oprește unul dintre reactoarele de la Cernavodă
Compania Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie. Măsura este una preventivă și a fost luată pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă.
Citește și
- 17:46Nazare avertizează înainte de publicarea raportului Fitch: „Nu exclud riscul retrogradării, încă există”
- 16:42S-a votat în Parlament. Măsuri de urgență pentru carburanți, după ce motorina s-a apropiat de 10 lei litrul
- 16:15Nazare propune un credit-punte de la EximBank pentru ROMATSA, după blocarea conturilor în dosarul Pfizer
- 16:14Șoc pe piața internațională.Un producător celebru de baterii intră în insolvență. Orice român le are prin casă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News