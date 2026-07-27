OPIA susține extinderea parteneriatului strategic cu Rheinmetall în România pentru consolidarea industriei naționale de apărare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:33

Organizația Patronală a Industriei de Apărare (OPIA) își reafirmă susținerea fermă pentru direcțiile de investiții și dezvoltare asumate de concernul german Rheinmetall pe teritoriul României. Într-un context de securitate european care impune creșterea accelerată a capacităților de producție militară, reprezentanții organizației au participat recent la un eveniment strategic de înalt nivel organizat de partenerii germani, menit să consolideze cooperarea industrială.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Parteneriatul cu Rheinmetallopia