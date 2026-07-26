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O țară din UE majorează din nou subvenția la motorină. Reducerea la benzină rămâne în vigoare

Carburanți

Carburanți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 18:51

Guvernul de la Atena va majora, de luna viitoare, subvenția acordată pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru, astfel încât reducerea totală va ajunge la 0,15 euro pe litru, a anunțat duminică premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

Măsura are un cost estimat la 30 de milioane de euro și urmărește să reducă povara financiară pentru operatorii de transport și companii, dar și să țină sub control efectele inflației asupra lanțului de aprovizionare. Anunțul a fost făcut de Mitsotakis într-o postare pe rețelele sociale.

Noua reducere se adaugă discountului de 0,05 euro pe litru aplicat deja la motorină, finanțat de rafinăriile din Grecia. În același timp, reducerea separată de 0,10 euro pe litru pentru benzină rămâne în vigoare.

Premierul elen a explicat că intervenția vine pe fondul incertitudinilor tot mai mari de pe piețele energetice globale, generate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Kyriakos Mitsotakis a transmis că Executivul va continua să sprijine gospodăriile și companiile, „în limitele economiei”, pentru a diminua efectele șocurilor externe.

Sprijin și pentru fermieri

În martie, Grecia a anunțat un pachet de măsuri de aproximativ 300 de milioane de euro, care include subvenții pentru combustibili și îngrășăminte, precum și reduceri la transportul cu feribotul. Măsurile au fost adoptate pentru a contracara efectele economice ale războiului din Iran asupra consumatorilor și fermierilor.

Fermierii primesc o subvenție de 15% pentru îngrășămintele cumpărate, măsură menită să compenseze scumpirea accelerată a acestora. Totodată, companiile de feribot urmează să fie compensate de stat pentru a aplica reduceri obligatorii la bilete, astfel încât tarifele să rămână la nivelul de anul trecut.

Grecia se confruntă deja cu o criză a costului vieții, începută în timpul pandemiei de COVID-19 și accentuată după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

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