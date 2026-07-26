O țară din UE majorează din nou subvenția la motorină. Reducerea la benzină rămâne în vigoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 18:51

Guvernul de la Atena va majora, de luna viitoare, subvenția acordată pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru, astfel încât reducerea totală va ajunge la 0,15 euro pe litru, a anunțat duminică premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

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