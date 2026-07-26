Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
O țară din UE majorează din nou subvenția la motorină. Reducerea la benzină rămâne în vigoare
Carburanți
Guvernul de la Atena va majora, de luna viitoare, subvenția acordată pentru motorină cu încă 0,10 euro pe litru, astfel încât reducerea totală va ajunge la 0,15 euro pe litru, a anunțat duminică premierul grec Kyriakos Mitsotakis.
Citește și
- 18:32Netanyahu anunță extinderea operațiunilor militare israeliene în Cisiordania, pe fondul escaladării violențelor
- 17:56Petrolier lovit de o mină navală în Strâmtoarea Ormuz. Presa iraniană: Nava se abătuse de la ruta impusă de Teheran
- 16:35Germania, în alertă după atacul de la parada din Berlin. Autoritățile nu exclud noi atentate
- 16:34Anchetă în China după moartea unei fetițe de 6 ani în timpul unei terapii genetice experimentale. Părinții au plătit peste 800.000 de dolari
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News