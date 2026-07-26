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Extern· 1 min citire
Cinci polițiști, răniți după ce s-au ciocnit cu barca de un cap de pod
Poliție
Publicat26 iul. 2026, 10:59
SursăRealitatea PLUS
O barcă de poliție a fost grav avariată după ce s-a izbit într-un cap de pod. Incidentul a avut loc în Anglia, pe râul Tamisa.
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