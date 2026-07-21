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Momentul în care un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit în largul insulei Creta. Ambele ambarcațiuni au ieșit „șifonate” - VIDEO

Momentul ciocnirii dintre nave. Foto: YouTube

Momentul ciocnirii dintre nave. Foto: YouTube

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 17:15
SursăAgerpres

Un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit marți dimineața în largul insulei Creta, imaginile surprinse după incident arătând deformări majore ale structurii ambelor nave, relatează dpa.

Postul elen de știri ERT News a anunțat că nu s-au înregistrat victime în urma accidentului produs în apropierea portului Chania, de pe coasta de nord a insulei.

Feribotul ''Elyros'' transporta 100 de pasageri, 32 de autoturisme și 95 de camioane, fiind în drum spre Pireu, conform primelor informații.

Pasagerii au fost nevoiți să rămână la bord, în port, timp de mai multe ore, în timp ce se efectua o inspecție tehnică. Din cauza forței impactului, unele dintre vehiculele parcate în cala feribotului s-au lovit între ele, suferind avarii.

Autoritățile au precizat că accidentul - care a provocat deformări importante atât la prova feribotului, cât și în zona punții de comandă a navei de marfă - nu a dus la poluarea mediului marin.

Cauza coliziunii urmează să fie investigată.

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