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Extern· 1 min citire
Momentul în care un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit în largul insulei Creta. Ambele ambarcațiuni au ieșit „șifonate” - VIDEO
Momentul ciocnirii dintre nave. Foto: YouTube
Publicat21 iul. 2026, 17:15
SursăAgerpres
Un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit marți dimineața în largul insulei Creta, imaginile surprinse după incident arătând deformări majore ale structurii ambelor nave, relatează dpa.
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