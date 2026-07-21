Roboții ucigași au fost testați pe front în Ucraina. Acum, Phantom 2 se pregătește să ia locul soldaților

Publicat 21 iul. 2026, 19:56 Sursă euronews.com

Roboții umanoizi dotați cu inteligență artificială se apropie de momentul în care ar putea prelua unele dintre cele mai periculoase misiuni de pe câmpul de luptă. După testele desfășurate în Ucraina, o companie americană pregătește lansarea unei versiuni îmbunătățite a platformei sale, denumită Phantom 2, proiectată special pentru condițiile dure din zonele de conflict.

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