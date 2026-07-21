Roboții ucigași au fost testați pe front în Ucraina. Acum, Phantom 2 se pregătește să ia locul soldaților

Roboții umanoizi dotați cu inteligență artificială se apropie de momentul în care ar putea prelua unele dintre cele mai periculoase misiuni de pe câmpul de luptă. După testele desfășurate în Ucraina, o companie americană pregătește lansarea unei versiuni îmbunătățite a platformei sale, denumită Phantom 2, proiectată special pentru condițiile dure din zonele de conflict.
Dezvoltatorii susțin că aceste sisteme nu sunt concepute pentru distrugeri în masă, ci pentru operațiuni care necesită precizie și reducerea riscurilor la care sunt expuși militarii.
Testele din Ucraina au influențat dezvoltarea noii generații de roboți
Compania americană Foundation Future Industries dezvoltă roboți umanoizi atât pentru aplicații comerciale, cât și pentru utilizare militară. Modelul Phantom a fost deja evaluat în Ucraina.
Experiența acumulată în timpul acestor teste a stat la baza proiectării versiunii Phantom 2, relatează euronews.com.
Noul robot va beneficia de protecție împotriva apei și prafului, va putea transporta încărcături de aproximativ 80 de kilograme și va avea o rezistență sporită la șocuri față de modelul anterior.
Dezvoltatorii spun că roboții nu sunt creați pentru a înlocui dronele
Directorul Foundation Future Industries, Sankaet Pathak, consideră că scenariile inspirate din seria „Terminator” nu reflectă modul în care această tehnologie ar urma să fie folosită în realitate.
„Cred că avem această reacție psihologică, de tip Terminator, dar realitatea este că, dacă te gândești practic, nu este chiar așa", a declarat Sankaet Pathak, directorul Foundation, pentru Euronews Next.
„Până la urmă, de ce ai trimite o mulțime de umanoizi dacă scopul tău este să provoci distrugeri masive?", a adăugat acesta.
Potrivit lui Pathak, roboții umanoizi nu sunt destinați să înlocuiască dronele sau alte sisteme fără pilot, ci să completeze capacitățile existente în misiunile desfășurate la sol.
Rolul lor ar fi să execute misiuni complexe cu mai multă precizie
Directorul companiei afirmă că principalul avantaj al acestor platforme îl reprezintă capacitatea de a opera în zone dificile, reducând riscul producerii de pagube asupra infrastructurii și populației civile.
„Entitățile umanoide au sens doar atunci când obiectivul misiunii este mai multă precizie, când încerci, în esență, să te asiguri că nu distrugi infrastructură, nu rănești civili și faci tot ce poți pentru a duce la capăt o misiune foarte complexă", a spus el.
„Cred că a devenit tot mai periculos pentru soldați să fie pe teren, la sol. În al doilea rând, cred că aceasta este următoarea etapă a preciziei, ceea ce, în general, ar fi un lucru foarte bun", a competat el.
Până în prezent, roboții Phantom au fost utilizați în special pentru transportul proviziilor, misiuni de recunoaștere și cartografierea clădirilor, activități considerate mai puțin riscante decât trimiterea militarilor în teren.
ONU cere reguli stricte pentru armele autonome
În prezent, utilizarea roboților umanoizi în operațiuni militare este reglementată de normele generale ale dreptului internațional umanitar, fără să existe un tratat dedicat acestor sisteme.
În același timp, dezvoltarea armelor autonome continuă să provoace dezbateri la nivel internațional.
Săptămâna trecută, secretarul general al ONU, António Guterres, a lansat un nou apel privind controlul acestor tehnologii.
„Să le spunem pe nume: roboți ucigași", a scris el într-o postare pe LinkedIn.
„Mașini care își aleg și atacă ținta și iau o viață fără control și judecată umană", a adăugat Guterres.
Din 2023, în cadrul ONU se poartă negocieri pentru adoptarea unui tratat privind sistemele autonome letale (LAWS), iar António Guterres susține introducerea unei interdicții obligatorii pentru armele care pot acționa fără control uman.
Directorul companiei spune că alte amenințări sunt mai apropiate
Întrebat despre aceste preocupări, Sankaet Pathak a declarat că nu consideră roboții umanoizi mai periculoși decât alte arme moderne de precizie, precum dronele sau vehiculele fără pilot.
Roboții dezvoltați de Foundation folosesc modele de inteligență artificială care învață din imagini video, simulări și informații spațiale pentru a construi reprezentări ale mediului și a anticipa diferite scenarii.
Directorul companiei respinge și ipoteza potrivit căreia o inteligență artificială ostilă ar utiliza armate de roboți umanoizi.
„Dacă obiectivul unei inteligențe artificiale ar fi să distrugă omenirea, vă garantez că nu ar trimite 100.000 de roboți umanoizi", a spus Sankaet Pathak.
„Cred că ar folosi pur și simplu drone sau arsenale nucleare".
În opinia sa, riscurile cele mai apropiate țin de folosirea inteligenței artificiale pentru atacuri informatice, campanii de dezinformare sau transformarea dronelor comerciale în arme.
Totodată, acesta apreciază că scenariul în care sistemele AI ar deveni capabile să se autoreprogrameze și să își modifice singure directivele este încă departe.
„Pe măsură ce aceste modele devin mai eficiente, pe măsură ce se pot replica singure cu mai puțină putere de calcul, se pot îmbunătăți și pot demonstra comportamente prin care își pot ocoli și actualiza propriile directive. Atunci intrăm în acel teritoriu", a spus el.
„Dar, probabil suntem încă la trei, patru, poate cinci pași distanță de acel moment".
Foundation închiriază în prezent roboții Phantom pentru utilizări comerciale la aproximativ 100.000 de dolari pe an pentru fiecare unitate, în timp ce clienții din domeniul militar îi achiziționează la prețuri similare. Printre investitorii companiei se numără Eric Trump, Stripe și fondul Define.