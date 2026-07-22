Noul premier al Republicii Moldova:”Trebuie să strângem puţin cureaua. Primul subiect este cel al salariilor nesimţite”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 18:12

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat miercuri că Executivul de la Chișinău va înăspri regulile privind deplasările de serviciu în străinătate. Potrivit acestuia, deși unele vizite oficiale sunt pe deplin justificate, altele se apropie mai degrabă de ceea ce a numit „turism de serviciu”, relatează agenția MOLDPRES.

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