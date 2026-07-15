Europenii au suspiciuni că valul de caniculă a fost provocat de HAARP. Ce spun, de fapt, oamenii de știință

Publicat 15 iul. 2026, 18:44 Sursă euronews.com

Pe fondul noului val de caniculă care afectează mai multe state europene, pe rețelele sociale au reapărut afirmațiile potrivit cărora programul american HAARP ar controla vremea și ar fi responsabil pentru temperaturile extreme. Specialiștii și dovezile disponibile arată însă că aceste teorii nu au fundament științific.

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