Europenii au suspiciuni că valul de caniculă a fost provocat de HAARP. Ce spun, de fapt, oamenii de știință

Pe fondul noului val de caniculă care afectează mai multe state europene, pe rețelele sociale au reapărut afirmațiile potrivit cărora programul american HAARP ar controla vremea și ar fi responsabil pentru temperaturile extreme. Specialiștii și dovezile disponibile arată însă că aceste teorii nu au fundament științific.
În ultimele săptămâni, numeroase postări distribuite online au susținut că un program militar al Statelor Unite ar manipula clima și ar provoca valurile de căldură din Europa. Pentru a-și susține afirmațiile, autorii acestor postări folosesc imagini și declarații scoase din context despre geoinginerie și cercetările privind schimbările climatice.
Un reportaj despre geoinginerie, folosit ca „dovadă”
Printre cele mai distribuite materiale se află un videoclip în care apare prezentatoarea franceză Anne-Claire Coudray, într-un jurnal de știri dedicat geoingineriei.
„Ca răspuns la schimbările climatice, tot mai multe țări explorează ceea ce este cunoscut sub numele de geoinginerie. Ideea este de a interveni direct în sistemul climatic pentru a răci artificial planeta”, spune aceasta în înregistrare.
Pe rețelele sociale, fragmentul este prezentat ca o confirmare că autoritățile manipulează deja clima. În realitate, imaginile provin dintr-un reportaj difuzat în august 2025, care prezenta cercetările teoretice privind geoingineria și posibile metode de limitare a efectelor schimbărilor climatice.
Materialul nu afirmă că astfel de tehnologii sunt utilizate în prezent pentru a provoca sau intensifica valurile de căldur, scrie euronews.com.
Ce este, de fapt, programul HAARP
O mare parte dintre teoriile conspirației fac referire la HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), un program de cercetare lansat în anii 1990.
Instalația a fost construită pentru studierea ionosferei, strat al atmosferei situat la aproximativ 60-80 de kilometri deasupra Pământului și care se extinde până la peste 500 de kilometri altitudine.
În timpul experimentelor, cercetătorii transmit unde radio de înaltă frecvență către această regiune pentru a observa modul în care reacționează particulele încărcate electric.
Scopul declarat al programului este aprofundarea cunoștințelor despre ionosferă și dezvoltarea unor tehnologii de comunicații și supraveghere. Din anul 2015, instalația este administrată de Universitatea din Alaska, care publică periodic informații despre experimentele desfășurate.
De ce spun specialiștii că HAARP nu poate controla vremea
Explicația cercetătorilor este că teoriile privind influențarea vremii pornesc de la o interpretare eronată a modului în care funcționează atmosfera.
Fenomenele meteorologice precum ploile, furtunile, seceta sau valurile de căldură se formează în straturile inferioare ale atmosferei. În schimb, experimentele HAARP au loc în ionosferă, la sute de kilometri altitudine, într-o regiune fără legătură directă cu procesele care determină vremea.
Specialiștii arată că undele radio utilizate în cadrul cercetărilor nu interacționează cu straturile atmosferice unde iau naștere fenomenele meteorologice. Din acest motiv, nu există un mecanism fizic prin care instalația să poată genera sau amplifica temperaturi extreme, ploi, secetă ori furtuni.
Potrivit comunității științifice, HAARP nu poate provoca valuri de căldură și nici alte fenomene meteorologice.
De unde provin temperaturile extreme din Europa
Climatologii explică actualul episod de caniculă printr-un fenomen meteorologic care a menținut cerul senin și a blocat masele de aer foarte cald deasupra unor regiuni din vestul și sudul Europei, favorizând acumularea căldurii timp de mai multe zile.
În același timp, cercetătorii subliniază că schimbările climatice generate de activitatea umană contribuie la creșterea frecvenței, intensității și duratei valurilor de căldură observate în ultimii ani în numeroase zone ale lumii.
Astfel, deși teoriile despre HAARP reapar aproape de fiecare dată când sunt înregistrate temperaturi record, până în prezent nu există dovezi științifice care să arate că programul american poate influența vremea sau produce fenomene meteorologice extreme.