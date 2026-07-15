ELCEN explică de ce un bloc din Sectorul 6 a rămas fără curent electric. Ce soluții au fost luate pentru locatari

Întreruperea alimentării cu energie electrică a unui bloc de pe Bulevardul Timișoara, din Sectorul 6, a fost cauzată de avariile majore produse la CET București Vest, transmite ELCEN. Compania spune că a pus gratuit la dispoziția locatarilor un generator diesel, a oprit facturarea energiei electrice și caută o soluție definitivă împreună cu autoritățile.
ELCEN: Două avarii majore au făcut imposibilă alimentarea cu energie electrică
Potrivit companiei, blocul din Bulevardul Timișoara nr. 106 era alimentat cu energie electrică direct din instalațiile CET București Vest în baza unui contract încheiat cu Asociația de Proprietari încă din anul 2012, prelungit succesiv și valabil în prezent până la sfârșitul anului 2026.
ELCEN arată că alimentarea a devenit imposibilă după două incidente majore produse la instalațiile electrice ale centralei.
Primul a avut loc în 20 aprilie 2026, când două transformatoare de 110/6 kV au fost grav avariate. Compania a asigurat temporar alimentarea printr-un alt transformator, însă și această soluție a devenit inutilizabilă după un nou incendiu produs în 23 mai.
„Evenimentele din 20 aprilie și 23 mai constituie evenimente imprevizibile și independente de voința ELCEN, care au determinat o imposibilitate fortuită de executare a obligației de livrare”, precizează compania.
Nu doar blocul din Bulevardul Timișoara este afectat
ELCEN subliniază că situația nu vizează exclusiv imobilul din Sectorul 6.
Potrivit companiei, niciunul dintre consumatorii alimentați anterior din instalațiile CET București Vest, inclusiv 14 operatori economici din zonă, nu mai beneficiază în prezent de energie electrică din această sursă. De asemenea, nici instalațiile proprii ale centralei nu mai sunt alimentate prin infrastructura afectată.
Generator pus gratuit la dispoziția locatarilor
Compania afirmă că, imediat după producerea avariilor, a început discuții cu reprezentanții Asociației de Proprietari pentru identificarea unor soluții.
Astfel, ELCEN a pus gratuit la dispoziția locatarilor un generator diesel, ca soluție temporară pentru alimentarea cu energie electrică.
Totodată, compania precizează că, începând cu 25 mai 2026, a sistat facturarea energiei electrice în baza contractului existent, astfel că asociația nu mai plătește energia electrică furnizată.
În ceea ce privește costurile cu motorina necesară funcționării generatorului, ELCEN susține că acestea nu reprezintă contravaloarea energiei electrice și că societatea nu are cadrul legal pentru achiziționarea sau decontarea combustibilului utilizat de terți.
Demersuri către Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6
La solicitarea Asociației de Proprietari, ELCEN anunță că a transmis solicitări către Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 pentru identificarea unor surse de finanțare destinate racordării imobilului la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice și acoperirii costurilor generate de funcționarea generatorului.
Potrivit companiei, aceste demersuri au facilitat dialogul dintre autorități și reprezentanții locatarilor în vederea găsirii unei soluții permanente.
CET București Vest ar urma să fie repusă în funcțiune în această toamnă
În paralel, ELCEN continuă lucrările pentru refacerea instalațiilor electrice afectate de cele două incendii.
Compania amintește că, în 19 iunie, a demarat procedurile de achiziție în regim de urgență pentru înlocuirea echipamentelor distruse, obiectivul fiind repunerea în funcțiune a CET București Vest înaintea sezonului rece.
Potrivit estimărilor ELCEN, centrala ar urma să redevină operațională în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2026, astfel încât să poată funcționa în condiții normale în sezonul de iarnă 2026–2027.