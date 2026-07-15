ELCEN explică de ce un bloc din Sectorul 6 a rămas fără curent electric. Ce soluții au fost luate pentru locatari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:53

Întreruperea alimentării cu energie electrică a unui bloc de pe Bulevardul Timișoara, din Sectorul 6, a fost cauzată de avariile majore produse la CET București Vest, transmite ELCEN. Compania spune că a pus gratuit la dispoziția locatarilor un generator diesel, a oprit facturarea energiei electrice și caută o soluție definitivă împreună cu autoritățile.

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