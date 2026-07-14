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Liceul unde media la BAC a fost 2,25 și nimeni nu a promovat. Topul rușinii la examenul de maturitate

Liceul unde media la BAC a fost 2,25 și nimeni nu a promovat.

Liceul unde media la BAC a fost 2,25 și nimeni nu a promovat.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:25

În timp ce zeci de licee din România au obținut medii de peste 9 la examenul de Bacalaureat, există și unități de învățământ unde rezultatele au fost la polul opus. Datele centralizate pentru sesiunea de vară din 2026 arată că 20 de licee au înregistrat o medie generală sub 5,00, iar în unele dintre acestea niciun candidat nu a reușit să promoveze examenul.

Clasamentul realizat pe baza datelor oficiale publicate de platforma BacPlus evidențiază liceele cu cele mai slabe rezultate la Bacalaureat din acest an.

Liceul din Sălaj unde media la BAC a fost doar 2,25

Pe primul loc în acest clasament se află Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc, din județul Sălaj. Cei șapte absolvenți înscriși la examen au obținut o medie generală de doar 2,25, iar promovabilitatea a fost de 0%.

Pe următoarele poziții se află:

  1. Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc (Sălaj) – media 2,25, promovabilitate 0% (7 absolvenți înscriși la BAC)

  2. Liceul Tehnologic Cojasca (Dâmbovița) – media 2,36, promovabilitate 0% (20 absolvenți)

  3. Liceul Tehnologic „Danubius”, Corabia (Olt) – media 2,38, promovabilitate 0% (33 absolvenți)

  4. Liceul Tehnologic „Simion Leonescu”, Luncavița (Tulcea) – media 2,60, promovabilitate 0% (13 absolvenți)

  5. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Târgu Jiu – media 2,67, promovabilitate 0% (5 absolvenți)

Clasamentul include doar instituțiile de învățământ care au avut cel puțin cinci candidați înscriși la examenul de Bacalaureat și este ordonat în funcție de media obținută de absolvenți.

20 de licee au rămas sub media 5 la examenul de Bacalaureat

Statisticile aferente sesiunii din vara anului 2026 arată că 20 de licee din România au înregistrat o medie generală mai mică de 5,00 la examenul maturității.

În cazul primelor cinci unități din clasament, promovabilitatea a fost de 0%, ceea ce înseamnă că niciunul dintre absolvenții înscriși nu a reușit să obțină media minimă necesară pentru promovarea examenului.

Rata de promovare la nivel național a ajuns la aproape 77%

La nivelul întregii țări, rezultatele au fost însă semnificativ mai bune.

După soluționarea contestațiilor, rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 a ajuns la 76,9%.

Înainte de reevaluarea lucrărilor, procentul de promovare era de 74,8%, iar după analizarea celor peste 55.000 de contestații, rata de succes a crescut cu evidențiază liceele cu cele mai slabe rezultate la Bacalaureat din acest an.

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