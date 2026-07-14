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Educatie· 2 min citire
Liceul unde media la BAC a fost 2,25 și nimeni nu a promovat. Topul rușinii la examenul de maturitate
Liceul unde media la BAC a fost 2,25 și nimeni nu a promovat.
În timp ce zeci de licee din România au obținut medii de peste 9 la examenul de Bacalaureat, există și unități de învățământ unde rezultatele au fost la polul opus. Datele centralizate pentru sesiunea de vară din 2026 arată că 20 de licee au înregistrat o medie generală sub 5,00, iar în unele dintre acestea niciun candidat nu a reușit să promoveze examenul.
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