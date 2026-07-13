Peste 9.600 de profesori susțin marți proba scrisă la Definitivat, în 42 de centre din țară

Peste 9.600 de cadre didactice sunt așteptate să susțină marți proba scrisă a examenului național de Definitivat în învățământ, potrivit anunțului Ministerului Educației. Testarea are loc în 42 de centre de examen la nivel național.
Din totalul de peste 10.000 de candidați înscriși, doar cei care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de metodologie vor putea susține proba scrisă. Aceste condiții includ:
stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs
media aritmetică de cel puțin 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, cu note de minimum 7 la fiecare probă
Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în situații speciale.
Calendarul următor arată astfel:
21 iulie – afișarea primelor rezultate
21 iulie (până la ora 20.00) și 22 iulie (până la ora 12.00) – depunerea contestațiilor
27 iulie – afișarea rezultatelor finale
30 iulie – 18 august 2026 – validarea rezultatelor prin ordin de ministru
Cele mai căutate specializări
Elaborarea subiectelor pentru cele 106 discipline, traducerea lor în limbile minorităților naționale (la cererea candidaților), precum și elaborarea și afișarea baremelor de evaluare sunt asigurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.
Cei mai mulți candidați s-au înscris la următoarele specializări:
educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar în limba română – 2.506 candidați
învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română – 1.902 candidați
educator-puericultor în limba română – 576 de candidați
psihopedagogie specială – 544 de candidați
educație fizică și sport – 506 candidați
Media minimă de promovare a examenului este 8. Cei care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, ieșind astfel din statutul de debutant și putând avansa pe o rută de profesionalizare ascendentă.
Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat, în centre de evaluare constituite la nivel național, pe discipline.