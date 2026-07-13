Peste 9.600 de profesori susțin marți proba scrisă la Definitivat, în 42 de centre din țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 18:16

Peste 9.600 de cadre didactice sunt așteptate să susțină marți proba scrisă a examenului național de Definitivat în învățământ, potrivit anunțului Ministerului Educației. Testarea are loc în 42 de centre de examen la nivel național.

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