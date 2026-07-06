Scădere de peste 5% în comerț. Avertisment SUMBRU

Publicat 6 iul. 2026, 19:51 Actualizat 6 iul. 2026, 19:54 Sursă Realitatea PLUS

Consumul a scăzut pentru a zecea lună consecutiv! Datele INS arată că scăderea a fost de aproape 5%, iar situația s-ar putea înrăutăți. Tendința este extrem de importantă pentru că vine la pachet cu încetinirea economiei, scăderea încasărilor la buget, reducerea investițiilor și chiar cu posibile concedieri în masă. Țara noastră urmează să primească verdictul crucial din partea agențiilor internaționale și vom afla dacă vom fi retrogradați la junk. Cel mai negru scenariu vehiculat este acela în care România nu se va mai putea împrumuta pe piețele externe și va rămâne fără bani pentru pensii și salarii.

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