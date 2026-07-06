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Economie· 1 min citire

Scădere de peste 5% în comerț. Avertisment SUMBRU

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Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 19:51
Actualizat6 iul. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS

Consumul a scăzut pentru a zecea lună consecutiv! Datele INS arată că scăderea a fost de aproape 5%, iar situația s-ar putea înrăutăți. Tendința este extrem de importantă pentru că vine la pachet cu încetinirea economiei, scăderea încasărilor la buget, reducerea investițiilor și chiar cu posibile concedieri în masă. Țara noastră urmează să primească verdictul crucial din partea agențiilor internaționale și vom afla dacă vom fi retrogradați la junk. Cel mai negru scenariu vehiculat este acela în care România nu se va mai putea împrumuta pe piețele externe și va rămâne fără bani pentru pensii și salarii.

Negocieri cruciale cu experții înainte de evaluarea financiară

Și ar putea deveni și mai greu. O retrogradare la categoria junk din partea agențiilor internaționale ar duce economia în terapie intensivă. Cel mai negru scenariu luat în calcul este acela în care pentru câteva luni Guvernul nu va putea plăti pensii și salarii.

Oamenii resimt deja criza.

Pentru a zecea lună consecutiv consumul a scăzut cu aproape 5%, iar inflația este de trei ori mai mare față de media Uniunii.

Ce urmăresc agențiile de rating?

stabilitatea politică

deficitul bugetar

datoria publică

reformele și PNRR

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