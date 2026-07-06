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Economie· 1 min citire
Sute de angajați, dați afară din domenii cheie. Oamenii acuză concedieri abuzive și cer dreptate
Concedieri în masă în România. Unele cazuri ajung deja în atenția autorităților și a oficialilor europeni. În cazul unei mari companii de IT, angajații acuză că disponibilizările au fost făcute abuziv și nu au fost luate măsuri de protecție pentru salariați, potrivit Realitatea PLUS.
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