Sute de angajați, dați afară din domenii cheie. Oamenii acuză concedieri abuzive și cer dreptate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 16:37

Concedieri în masă în România. Unele cazuri ajung deja în atenția autorităților și a oficialilor europeni. În cazul unei mari companii de IT, angajații acuză că disponibilizările au fost făcute abuziv și nu au fost luate măsuri de protecție pentru salariați, potrivit Realitatea PLUS.

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