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Economie· 1 min citire

Sute de angajați, dați afară din domenii cheie. Oamenii acuză concedieri abuzive și cer dreptate

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 16:37

Concedieri în masă în România. Unele cazuri ajung deja în atenția autorităților și a oficialilor europeni. În cazul unei mari companii de IT, angajații acuză că disponibilizările au fost făcute abuziv și nu au fost luate măsuri de protecție pentru salariați, potrivit Realitatea PLUS.

Tot mai multe companii din România ajung la concedieri în masă, iar unele cazuri au fost semnalate deja Comisiei Europene. Este vorba despre o mare companie de IT, unde Blocul Național Sindical acuză că disponibilizările ar fi fost făcute abuziv, fără dialog social și fără măsuri reale de protecție pentru angajați.

Sindicaliștii susțin că au fost depuse sesizări și la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și la alte autorități, însă cer acum intervenția Comisiei Europene. În acest context, reprezentanții mediului privat spun că taxele mari pun presiune pe companii, iar acest lucru poate duce la disponibilizări, inclusiv în domenii importante precum IT-ul.

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