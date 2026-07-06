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Social· 2 min citire
Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
Publicat6 iul. 2026, 10:32
SursăRealitatea PLUS
Companiile continuă să facă restructurări, iar tot mai mulți români își pierd locurile de muncă. În același timp, tinerii aflați la început de carieră sunt respinși la angajare din cauza lipsei de experiență, ceea ce le limitează accesul pe piața muncii. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă gravitatea situației: rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în creștere.
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