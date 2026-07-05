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Social· 1 min citire
Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet
Poliție
Doi pietoni aflaţi în traversarea DN1, în dreptul staţiunii prahovene Buşteni, au fost răniţi grav duminică seară, fiind în stare de inconştienţă, după ce au fost acroşaţi de o maşină. În urma impactului, traficul rutier în zonă este blocat complet, iar pe ambele sensuri de mers s-au format coloane lungi de autovehicule.
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