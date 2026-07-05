Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:24

Doi pietoni aflaţi în traversarea DN1, în dreptul staţiunii prahovene Buşteni, au fost răniţi grav duminică seară, fiind în stare de inconştienţă, după ce au fost acroşaţi de o maşină. În urma impactului, traficul rutier în zonă este blocat complet, iar pe ambele sensuri de mers s-au format coloane lungi de autovehicule.

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