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Social· 1 min citire
400 de primării primesc bani pentru asistență după cazul Pașca. Statul dă bani după ancheta DIICOT
Viorel Pașca
Publicat5 iul. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS
400 de primării primesc bani de la stat după scandalul azilului groazei din Bihor! Ministerul Muncii susține că este vorba despre bani europeni destinați asistenței sociale.
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