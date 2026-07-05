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Social· 1 min citire

400 de primării primesc bani pentru asistență după cazul Pașca. Statul dă bani după ancheta DIICOT

Viorel Pașca

Viorel Pașca

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS

400 de primării primesc bani de la stat după scandalul azilului groazei din Bihor! Ministerul Muncii susține că este vorba despre bani europeni destinați asistenței sociale.

Însă, oficialii anunță alocarea fondurilor abia după ancheta DIICOT la asociația lui Viorel Pașca.

Potrivit Ministerului, peste 41 de milioane de lei au fost transferate către 400 de comunități locale, iar proiectul prevede măsuri speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Este vorba despre locuințe accesibile, sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și sociale, iar cei aflați în risc de excluziune socială vor primi ajutor pentru a-și obține documentele și vor fi integrați pe piața muncii.

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