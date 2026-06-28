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Extern· 1 min citire
Canicula lovește Europa! Germania stabilește un record al nopților tropicale: aproape 30 de grade
Caniculă Germania / Profimedia
Valul de căldură care afectează Europa a dus la un record în Germania, unde temperatura minimă nocturnă a atins un nivel fără precedent în localitatea Kubschütz, din landul Saxonia.
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