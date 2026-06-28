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Canicula lovește Europa! Germania stabilește un record al nopților tropicale: aproape 30 de grade

Caniculă Germania / Profimedia

Caniculă Germania / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 22:58

Valul de căldură care afectează Europa a dus la un record în Germania, unde temperatura minimă nocturnă a atins un nivel fără precedent în localitatea Kubschütz, din landul Saxonia.

Germania a stabilit un nou record al celei mai ridicate temperaturi minime nocturne de la începutul măsurătorilor meteorologice, în timp ce valul de caniculă continuă să afecteze Europa, cu temperaturi de până la 42 de grade Celsius și avertizări de furtuni violente.

Germania a înregistrat un nou record al celei mai ridicate temperaturi minime nocturne de la începutul măsurătorilor meteorologice, în contextul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei, relatează welt.de.

În localitatea Kubschütz, din landul Saxonia, temperatura nu a coborât în noaptea de sâmbătă spre duminică sub 29,4 grade Celsius, a anunțat Serviciul Meteorologic German (DWD).

Potrivit meteorologilor, acesta este cel mai ridicat nivel al temperaturii minime nocturne înregistrat vreodată în Germania. Recordul anterior data din august 2003, când la Weinbiet, în landul Renania-Palatinat, au fost măsurate 27,2 grade Celsius pe timpul nopții.

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