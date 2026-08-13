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Extern· 2 min citire
Mobilizare fără precedent pe Dunăre: premierul Péter Magyar a dat startul unor operațiuni de amploare "istorică" pentru salvarea centralei nucleare de la Paks
Premierul Peter Magyar
Premierul Ungariei, Péter Magyar, anunță o intervenție de amploare pe Dunăre, descrisă drept cea mai mare mobilizare tehnică din ultimele decenii, pentru protejarea centralei nucleare de la Paks. Lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat, cu barje, armata, specialiști hidrotehnici și energeticieni implicați simultan.
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