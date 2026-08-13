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Mobilizare fără precedent pe Dunăre: premierul Péter Magyar a dat startul unor operațiuni de amploare "istorică" pentru salvarea centralei nucleare de la Paks

Premierul Peter Magyar

Premierul Peter Magyar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:20

Premierul Ungariei, Péter Magyar, anunță o intervenție de amploare pe Dunăre, descrisă drept cea mai mare mobilizare tehnică din ultimele decenii, pentru protejarea centralei nucleare de la Paks. Lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat, cu barje, armata, specialiști hidrotehnici și energeticieni implicați simultan.

La Paks se desfășoară o operațiune de urgență de proporții nemaiîntâlnite de zeci de ani, a anunțat premierul maghiar Péter Magyar, aflat la fața locului. Acesta a prezentat detalii despre mobilizarea masivă declanșată pe Dunăre pentru protejarea centralei nucleare, afectată de nivelul extrem de scăzut al fluviului.

Magyar a mulțumit public specialiștilor în gospodărirea apelor, armatei și Oficiului de Management al Apărării și a transmis un mesaj de apreciere pentru „donațiile și solidaritatea națională”, pe care le consideră esențiale în această etapă.

Potrivit acestuia, munca avansează într-un ritm intens: prima barjă este deja în curs de poziționare și fixare, iar a doua urmează să ajungă în scurt timp. Pe malul drept al Dunării, pregătirea terenului a fost finalizată, se amenajează drumuri și a început acoperirea cu piatră conform planurilor elaborate de ingineri de top.

Pe malul stâng, armata amenajează zona de desfășurare și depozitele, iar tot acolo va începe astăzi construcția structurii tehnice. Intervenția presupune integrarea a 35.000 de tone de piatră în prima etapă, urmate de 110.000 de tone în faza secundă.

În prezent, două turbine ale centralei nucleare de la Paks funcționează în siguranță. Magyar a remarcat că, în același timp, „mult invocata centrală nucleară din România a trebuit oprită complet”, subliniind contrastul dintre cele două situații.

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