Mobilizare fără precedent pe Dunăre: premierul Péter Magyar a dat startul unor operațiuni de amploare "istorică" pentru salvarea centralei nucleare de la Paks

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:20

Premierul Ungariei, Péter Magyar, anunță o intervenție de amploare pe Dunăre, descrisă drept cea mai mare mobilizare tehnică din ultimele decenii, pentru protejarea centralei nucleare de la Paks. Lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat, cu barje, armata, specialiști hidrotehnici și energeticieni implicați simultan.

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